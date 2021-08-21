Президентський університет, створення якого ініційовано главою держави Володимиром Зеленським, має запрацювати з 1 жовтня 2023 року.

Про це свідчить план заходів із запуску нового вишу, що був затверджений Кабінетом Міністрів 20 серпня.

Так, до кінця 2021 року Міністерство освіти і науки спільно з Мінекономіки мають підготувати “концепцію науково-технологічного парку зі спеціальним правовим режимом”, що діятиме при новому університеті.

До січня 2022 року також заплановано сформувати перелік освітньо-наукових напрямів, за якими функціонуватиме виш, підготувати перелік навчально-наукових лабораторій, планів їх оснащення. Крім того, повинні бути складені кошториси.

Формування адміністрації Президентського університету, підготовка статутних документів відбуватиметься протягом 2022 року.

Умови залучення фахівців на посади наукових і науково-педагогічних працівників університету, а також правила проведення конкурсу визначать до грудня 2022 року.

Проведення конкурсу на посади наукових і науково-педагогічних працівників планується здійснити до травня 2023 року.

Будівельні роботи першої черги, отримання акта готовності об’єкта до експлуатації, введення в експлуатацію навчально-лабораторного корпусу й апарт-готелю для студентів та викладачів заплановано завершити до 1 жовтня 2023 року. А 1 жовтня 2023 року в Президентському університеті має розпочатися освітній процес.

У 2024-2025 роках триватиме будівництво та введення в експлуатацію другої та третьої черг об’єктів вишу (навчально-лабораторного корпусу, апарт-готелю для студентів і викладачів).

Повністю завершити будівництво об’єктів університету планується в жовтні 2025 року.

Нагадаємо, що раніше Кабінет Міністрів схвалив концепцію реалізації проєкту Президентський університет, котрий був ініційований президентом Володимиром Зеленським.

Концепція створення університету передбачає:

створення інноваційного університету згідно з концепцією “трикутника знань” (освіта – наука (наукові дослідження) – інновації);

забезпечення інноваційного бізнесу, наукових установ та державних органів молодими фахівцями, “запобігання відтоку молодих і перспективних українців за кордон”;

розвиток “взірцевого університету, який створюватиме нові національні стандарти навчання та досліджень, освітнього простору та співпраці з науковою сферою та високотехнологічним бізнесом”.

В університеті планують готувати фахівців і здійснювати дослідження за такими напрямами:

інформаційні технології, кібербезпека та штучний інтелект;

нанотехнології;

аерокосмічні технології;

енергетичні технології;

біотехнології та науки про здоров’я;

глобалізація та міжнародні комунікації.

На території майбутнього університету хочуть розмістити: нові навчально-лабораторні корпуси, дослідницький центр, клініку, бізнес-центр, об’єкти соціальної сфери, а також зону рекреації та спорту.

Згідно з концепцією, перевагами університету мають стати:

законодавчо закріплена академічна свобода й інституційна автономія;

міжнародний склад викладачів і науковців;

залучення до викладання значної кількості фахівців з неакадемічної сфери ‒ бізнесу, державного управління тощо.

Крім того, передбачено:

великий обсяг практичних занять (за словами міністра освіти Сергія Шкарлета, в університеті застосовуватимуться “найсучасніші методики навчання за принципом “30% теорії та 70% практики”);

інтеграція освіти і науки, розпочинаючи з програм бакалаврату;

міждисциплінарність;

використання англійської мови як основної мови освітнього процесу;

високі академічні вимоги для вступників;

реалізація принципу “скільки років навчався, стільки відпрацюй для України в державному секторі”.

До університету відбиратимуть найкращих випускників. Перший набір становитиме 120 осіб (шість напрямів по 20 студентів). У найближчі п’ять років їхня кількість має зрости до 600 осіб.