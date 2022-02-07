У Києві на території ВДНГ розпочали знесення павільйону №19, у якому відбувався щорічний фестиваль "Кураж". На його місці вже погодили зведення однієї з будівель Президентського університету. Засновниця фестивалю Олена Гудкова наполягала на збереженні павільйону та заявила, що так і не отримала необхідну компенсацію вкладених коштів.

#Букви побували на місці майбутнього будівництва та спробували розібратись у ситуації.

Раніше Олена Гудкова повідомила у Facebook про закриття фестивалю через знесення павільйону.

“На початку літа ми випадково дізналися, що нам не продовжать контракт на ВДНГ, тому що на цьому місці будуватимуть Президентський університет.Ніхто не приходив із наміром, не питав що і як за собою це спричинить, які втрати на нас чекають. Розуміючи, що на рівних із президентом ми не зможемо боротися за павільйон, я для себе одразу вирішила, що не хочу скандалити, доводити та махати кулаками, тому прийняла обставини”, – написала Гудкова.

Водночас вона наголосила, що гендиректор ВДНГ Євген Мушкін намагався вмовити команду переїхати в перший павільйон. Проте, за словами засновниці, навіть якби вони “вирізали та вставили всі покращення, що зробили в павільйоні №19 на 6 млн гривень за три роки крім оплати оренди”, їм би все одно не вдалося наблизилися до відповідного рівня та того, що вже було зроблено.

Гудкова зауважила, що просила адміністрації ОП та ВДНГ про збереження та реконструкцію приголомшливого зразка пострадянського модернізму 78 року, який міг би стати залом, бібліотекою, атріумом чи лекторієм для нового університету, зберігши “культурний код та історію”.

Орім цього, вона зазначила, що всіляко намагалася отримати компенсації за встановлений за кошти благодійників ліфт у павільйоні.

“Загалом я виділила для себе два принципові питання: компенсація 1 млн гривень за встановлений нами у 2021 році на гроші благодійників абсолютного нового ліфта “Отіс”, щоб у цей же день передати ці гроші на благодійність, адже ми встановлювали його не для 10 івентів, які він катав на другий поверх і спробу зберегти саму будівлю. Вважаю, купівля у нас ліфта цілком справедлива плата за закриття працюючого бізнесу, на знак поваги до нашої важкої праці та величезних витрат, які ніхто ніколи не компенсує”, — написала Гудкова.

Своєю чергою, у пресслужбі ВДНГ вже відреагували на ситуацію навколо павільйону та наголосили, що будівлю збудували у 1975 році як павільйон товарів народного споживання — тобто для нерегулярної демонстрації продукції передових промислових і господарських підприємств.

“На жаль, оригінальна конструкція і комунікації будівлі не передбачають можливості стаціонарного розташування в ній навчальних аудиторій, наукових лабораторій, бібліотеки та належного розміщення студентів, адже павільйон було створено з іншою метою”, – йдеться у повідомленні.

У пресслужбі наголосили, що завдяки подальшій реконструкції та сучасним конструктивним елементам надалі павільйон №19 отримає нову функцію — тут будуть навчати фізиків, астрономів, математиків та решту професіоналів, які згодом зможуть впливати на майбутнє всієї країни.

#Букви спробували отримати коментар особисто від Олени Гудкової, проте, вона наголосила, що вона не коментує ситуацію, а “усе, що їй відомом вже повідомила у дописі”.

Пізніше стало відомо із допису гендиректора ВДНГ, що 7 лютого відбулась зустріч президента Володимира Зеленського, Олена Гудкової та, власне, Євгена Мушкіна щодо розвязання питання між ВДНГ та засновницею “Куражу”.

За результатами цієї зустрічі вирішено: найближчими днями передати на благодійність кошти на компенсацію тієї суми, яку “завдяки Альоні Гудковій та команді “Куражу” зібрали на встановлення ліфта у павільйоні №19″.

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Довідка. Благодійний фестиваль “Кураж” проводився на ВДНГ з 2018 року. У програму фестивалю входили перфоманси, музичні виступи, майстер-класи, лекції та базар-барахолка. Вже у травні 2021 року президент Володимир Зеленський оголосив про створення Президентського університету, котрий, за його словами готуватиме людей майбутнього. Місцем для будівництва обрали локацію ВДНГ. Наразі, на початкові проєктні та будівельно-монтажні роботи виділили понад 70 млн гривень.