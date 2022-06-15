Про це повідомляє американський телеканал CNN.

На думку лідера Франції, “реальність полягає у тому”, що Україна та Європа “повинні будуть” проводити перемовини з Росією щодо війни в Україні у певний проміжок часу.

“Єдине бажане завершення цього конфлікту – це або воєнна перемога України, або перемовини. Українському президенту та його посадовцям доведеться у якийсь момент вести перемовини з Росією. Ми, європейці, теж будемо сидіти за цим столом перемовин”, – сказав Макрон.

Він також наголосив, що Франція не перебуває у стані війни з Росією, попри свою підтримку України.

“Труднощі, у які ми всі потрапили, полягають у тому, що поки ми засуджуємо, вводимо санкції – ми підтримуємо українців у їхній боротьбі. Але ми не воюємо з Росією”, – додав Макрон.

Водночас він анонсував посилення розгортання французьких сил на східному фланзі НАТО, проте подробиць не озвучив.