Про це повідомляє американський телеканал CNN.
На думку лідера Франції, “реальність полягає у тому”, що Україна та Європа “повинні будуть” проводити перемовини з Росією щодо війни в Україні у певний проміжок часу.
“Єдине бажане завершення цього конфлікту – це або воєнна перемога України, або перемовини. Українському президенту та його посадовцям доведеться у якийсь момент вести перемовини з Росією. Ми, європейці, теж будемо сидіти за цим столом перемовин”, – сказав Макрон.
Він також наголосив, що Франція не перебуває у стані війни з Росією, попри свою підтримку України.
“Труднощі, у які ми всі потрапили, полягають у тому, що поки ми засуджуємо, вводимо санкції – ми підтримуємо українців у їхній боротьбі. Але ми не воюємо з Росією”, – додав Макрон.
Водночас він анонсував посилення розгортання французьких сил на східному фланзі НАТО, проте подробиць не озвучив.
- Нагадаємо, 13 червня в Єлисейському палаці зазначили, що президент Франції Емманюель Макрон поки що не має твердих планів здійснювати візит до України під час війни.
- Раніше представник французького президента заявив, що держава бажає перемоги України у війні з Росією та не налаштована на поступки Москві.
- Також президент Франції Емманюель Макрон заявив, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну – це “історична та фундаментальна помилка Путіна”. Водночас він закликав “не принижувати” Росію через війну.