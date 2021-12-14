Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Twitter.
У канцелярії президента Польщі Анджея Дуди участь у візиті підтвердили.
“Президенти Польщі, Литви й України Анджей Дуда, Гітанас Науседа та Володимир Зеленський 20 грудня зустрінуться в Україні у рамках саміту “Люблінського трикутника” та обговорять безпекову ситуацію у нашому регіоні”, – повідомив представник канцелярії Якуб Кумох.
Довідка. Люблінський трикутник – регіональний альянс для політичного, економічного, культурного й соціального співробітництва між Литвою, Польщею та Україною, метою якого є зміцнення діалогу між країнами, підтримка інтеграції України в Європейський союз та НАТО і спільна протидія російській агресії в Україні. Спільну декларацію про створення такого обʼєднання міністри закордонних справ трьох країн підписали 28 липня 2000 року у Любліні.
- Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький висунув Росії ультиматум щодо її подальших відносин із європейськими країнами.
- Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон провели телефонну розмову щодо ескалації на кордоні та розблокування Нормандського формату.
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