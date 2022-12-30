30 грудня президент Китаю Сі Цзіньпін і президент РФ Володимир Путін мають поговорити у режимі відеоконференції. Аналітики спостерігають за будь-якими ознаками змешення підтримки китайським лідером свого російського колеги, оскільки війна в Україні затягується, а Китай стикається з безпрецедентним спалахом пандемії COVID-19.

Про це повідомляє CNN.

Обидва лідери в першу чергу обговорять двосторонні відносини між своїми країнами, а також обміняються думками щодо регіональних питань і стратегічного партнерства, заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

За останні роки Москва та Пекін зблизилися, і Сі Цзіньпін і Путін заявили про “безмежне” партнерство двох країн за кілька тижнів до того, як Росія вторглася в Україну в лютому.

Відтоді Китай відмовився засуджувати агресію РФ, натомість постійно звинувачуючи у конфлікті НАТО та Сполучені Штати – і залишаючись одним із ключових прихильників Росії, оскільки вона стає все більш ізольованою на світовій арені.

Але пройшло вже понад 10 місяців війни і світ виглядає зовсім іншим – і динаміка між обома партнерами відповідно змінилася, кажуть експерти.

Замість очікуваної швидкої перемоги, вторгнення Путіна затьмарилося численними невдачами на полі бою, зокрема з відсутністю основного обладнання. Моральний дух у деяких частинах Росії низький, і багато цивільних стикаються з економічними труднощами під час зими.

29 грудня Росія завдала чергового масштабного ракетного удару по території України.

Українські чиновники протягом кількох днів попереджали, що Росія готується до обстрілу, аби занурити країну у темряву перед Новим роком.

“Китай дуже хоче, щоб (війна) закінчилася”, — сказала Юн Сунь, директорка китайської програми вашингтонського мозкового центру Stimson Center.

“Сі спробує підкреслити важливість миру для Путіна. Оскільки Росія стає нетерплячою через відсутність прогресу на полі бою, в очах Китаю назріває час для мирних переговорів”, – додала вона.

Китай також стає все більш ізольованим у своїй позиції щодо Росії, сказав Альфред Ву, доцент Школи державної політики Лі Куан Ю при Національному університеті Сінгапуру.

Ву вказав на прем’єр-міністра Індії Нарендру Моді як приклад жорсткішого ставлення до війни Росії.

Хоча Індія прямо не засудила вторгнення Москви, у вересні Моді сказав Путіну, що зараз не час для війни, і закликав його рухатися до миру.

Ця зміна означає, що Китай тепер самотній у своїх відносинах з Росією, і це ще одна причина, чому Сі може прагнути швидкого розв’язання, сказав Ву.

Сі вже демонстрував нотки нетерпіння, коли востаннє зустрічався з Путіним у вересні на регіональному саміті в Узбекистані. У той час Путін визнав, що у Пекіна є “запитання та занепокоєння” щодо вторгнення, що виглядало як завуальоване визнання їхніх розбіжних поглядів.

Але, кажуть експерти, внутрішня ситуація Китаю також суттєво змінилася за останні місяці, що може вимагати іншого підходу до Путіна цього разу.

Зараз країна бореться з найстрашнішим за всю історію спалахом Covid-19 після того, як нарешті відмовилася від жорсткої політики нульового COVID-19, послабивши обмеження та частково відновивши кордони. Поворот відбувся після безпрецедентної хвилі протестів по всій країні проти нульового зараження COVID-19 – у деяких випадках вони охоплювали ширші скарги на Сі та правлячу Комуністичну партію.

У центрі цієї кризи знаходиться Сі Цзіньпін, який у жовтні вступив на третій термін, що порушує норми, міцно тримаючи владу та тісне коло лоялістів.

“Тепер, коли внутрішні питання поза увагою, Сі має кращу позицію для роботи з Росією”, — сказала Сан із Центру Стімсона, маючи на увазі його консолідацію влади в жовтні.

Вона додала, що, попри непопулярність війни, Китай і Росія “єдині через геополітику”. Обидві країни стикаються з напругою у відносинах із Заходом, і обидва лідери часто рекламували спільне бачення нового світового порядку.

“Лідери двох країн підкреслять своє партнерство, співпрацю та міцні зв’язки. Вони захочуть надіслати повідомлення про те, що всі вони виходять за межі війни в Україні”, – сказала Сан. “(Війна) минулого року була неприємною для Китаю та вплинула на інтерес Китаю до Європи. Але збиток не настільки значний, щоб Китай відмовився від Росії”.

Ву також визнав, що відносини є “фундаментальними для обох країн”, вказавши на здатність Китаю отримати прибуток від війни в Україні через його доступ до російської нафти.

Проте, додав він, протести в Китаї, спалах COVID-19 і відповідні економічні втрати поставили Сі Цзіньпіна в більш вразливе становище, що може означати меншу матеріальну та відверту підтримку Росії.

“Інструменти політики, які Сі Цзіньпін може використовувати для підтримки Росії, зараз досить обмежені”,— сказав Ву. “У політичному плані внутрішня підтримка Сі різко впала. Його третій термін насправді не починається з райдужної картини”.