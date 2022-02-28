Про це йдеться у листі лідерів держав, опублікованому на сайті литовського президента Гітанаса Науседи.

Лист підписали президенти наступних держав:

Болгарія

Чехія

Естонія

Латвія

Литва

Польща

Словаччина

Словенія

Лідери усіх вище вказаних країн єдині у думці, що Україна повинна отримати найвищу політичну підтримку. Також лідери держав зауважують, що керівні інститути Євросоюзу повинні вжити заходів для негайного надання Україні статусу країни-кандидата в ЄС та старту процесу переговорів.

Наразі є п’ять країн-кандидатів на членство у Євросоюз. Серед них – Туреччина (заяву на членство подала ще у 1987 році), Північна Македонія (заяву на членство подала у 2004 році), Чорногорія (заяву на членство подала у 2008 році), Албанія (заяву на членство подала у 2009 році), а також Сербія (заяву на членство подала у 2009 році).

Довідка: перш ніж країна подасть заяву про вступ, вона, як правило, повинна підписати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом, щоб допомогти підготувати країну до статусу кандидата і, можливо, члена.

Багато з країн не відповідають навіть критеріям, необхідним задля початку переговорів раніше, ніж вони можуть застосовуватися, тому потрібні роки, щоб підготуватися до процесу. Угода про асоційоване членство допомагає підготуватись до цього першого кроку.

Коли країна офіційно подає заяву на членство, Рада просить Комісію висловити свою думку щодо готовності країни почати перемовини. Рада може прийняти або відхилити думку Комісії. Рада лише один раз відхилила думку Комісії — у випадку з Грецією, коли Комісія відмовляла Раду від вступних переговорів.

У червні 1993 р. Європейська рада – саміт голів держав та урядів країн ЄС – на зустрічі в данській столиці визнала право кожної європейської держави, що визнає викладені в Хартії основних прав 2000 р. права, свободи й принципи, вступати до Союзу. 1995 р. у Мадриді було затверджено самі критерії, яким має відповідати кандидат. Вони розподіляються на три категорії: політичні, економічні та законодавчі.