Про це заявив під час доповіді у Верховній Раді міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, повідомляє кореспондент #Букв.
У разі введення “медичного сортування” пріоритет у наданні медичної допомоги буде надаватися тим пацієнтам, які мають більші шанси вижити.
Степанов пояснив, що ресурс ліжок для хворих на COVID-19 в Україні обмежений і становить 52 тисячі (30% від усієї кількості по країні).
За його словами, Міністерство охорони здоров’я працює над збільшенням кількості ліжок для пацієнтів із COVID-19 “ще на кілька десятків тисяч”.
“Але як би ми не намагалися збільшити кількість ліжок, все одно є межа. І в разі, коли заповнення досягне 100%, нам доведеться застосовувати активацію протоколів медичного сортування з пріоритетом надання медичної допомоги хворим із великими шансами на виживання. Це буде означати, що наша медична система не витримала. Фактично це буде катастрофа”, – наголосив Степанов.
Крім того, за його словами, якщо не буде достатньої кількості лікарів, “кількість ліжок вже не матиме ніякого значення”.
“Ми проводимо роботу із залучення лікарів інших спеціальностей, а також інтернів та студентів медичних вузів для лікування ковідних хворих”, – розповів міністр.
- Станом на ранок вівторка, 3 листопада, в Україні зафіксовано 8899 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19, що є рекордним показником з початку епідемії в нашій країні.
- 30 жовтня Державна комісія з питань техногенної-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій провела позачергове засідання, на якому затвердила нове епідемічне зонування. Київ залишається в “помаранчевій” зоні.
- Раніше Кабмін продовжив адаптивний карантин до кінця року, посиливши обмеження. При цьому було змінено критерії визначення епідеміологічної ситуації в регіонах, залежно від якої регіони відносять до “зеленої”, “жовтої”, “помаранчевої” чи “червоної” карантинної зони.