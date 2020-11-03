У разі, якщо в Україні заповненість ліжок, відведених для хворих на коронавірус COVID-19, досягне 100%, у нашій країні доведеться вводити "медичне сортування" пацієнтів.

Про це заявив під час доповіді у Верховній Раді міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, повідомляє кореспондент #Букв.

У разі введення “медичного сортування” пріоритет у наданні медичної допомоги буде надаватися тим пацієнтам, які мають більші шанси вижити.

Степанов пояснив, що ресурс ліжок для хворих на COVID-19 в Україні обмежений і становить 52 тисячі (30% від усієї кількості по країні).

За його словами, Міністерство охорони здоров’я працює над збільшенням кількості ліжок для пацієнтів із COVID-19 “ще на кілька десятків тисяч”.

“Але як би ми не намагалися збільшити кількість ліжок, все одно є межа. І в разі, коли заповнення досягне 100%, нам доведеться застосовувати активацію протоколів медичного сортування з пріоритетом надання медичної допомоги хворим із великими шансами на виживання. Це буде означати, що наша медична система не витримала. Фактично це буде катастрофа”, – наголосив Степанов.

Крім того, за його словами, якщо не буде достатньої кількості лікарів, “кількість ліжок вже не матиме ніякого значення”.

“Ми проводимо роботу із залучення лікарів інших спеціальностей, а також інтернів та студентів медичних вузів для лікування ковідних хворих”, – розповів міністр.