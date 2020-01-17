Глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія не вважає порушенням, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук подав заяву про відставку президенту Володимиру Зеленському, а не Верховній Раді, як це передбачено законодавством.

Відповідний коментар нардепа журналістам оприлюднило видання LB.ua.

“Це про відносини президента і прем’єра, і ми поки що стоїмо осторонь від цього процесу”, – зазначив Арахамія.

Він висловив думку, що хоча Україна і є парламентсько-президентською республікою, але Верховна Рада контролюється партією президента.

“Є парламентсько-президентська республіка, є монобільшість парламентська, яке є партією президента. Є президент, у нього є зараз питання з прем’єром, і ми будемо підтримувати як монобільшість і як представники партії президента позицію президента в цьому питанні”, – заявив Арахамія.

Зауваження про те, що Конституція України передбачає іншу процедуру, Арахамія відкинув.

“До чого тут Конституція? Я говорю як глава фракції: ми партія президента і підтримуємо рішення президента в цьому питанні”, – наголосив він.

Варто відзначити, що згідно з Конституцією України (ст. 115), президент не має повноважень розглядати відставку прем’єр-міністра: це прерогатива Парламенту. Кабмін “підконтрольний і підзвітний” саме Верховній Раді.