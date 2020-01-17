Відповідний коментар нардепа журналістам оприлюднило видання LB.ua.
“Це про відносини президента і прем’єра, і ми поки що стоїмо осторонь від цього процесу”, – зазначив Арахамія.
Він висловив думку, що хоча Україна і є парламентсько-президентською республікою, але Верховна Рада контролюється партією президента.
“Є парламентсько-президентська республіка, є монобільшість парламентська, яке є партією президента. Є президент, у нього є зараз питання з прем’єром, і ми будемо підтримувати як монобільшість і як представники партії президента позицію президента в цьому питанні”, – заявив Арахамія.
Зауваження про те, що Конституція України передбачає іншу процедуру, Арахамія відкинув.
“До чого тут Конституція? Я говорю як глава фракції: ми партія президента і підтримуємо рішення президента в цьому питанні”, – наголосив він.
Варто відзначити, що згідно з Конституцією України (ст. 115), президент не має повноважень розглядати відставку прем’єр-міністра: це прерогатива Парламенту. Кабмін “підконтрольний і підзвітний” саме Верховній Раді.
- Раніше в Мережі було оприлюднено аудіозапис, як нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук обговорював із заступником глави НБУ Катериною Рожковою нараду з президентом Володимиром Зеленським. На запису “Гончарук” заявив співрозмовникам, що сам не є фахівцем в економіці. “Я повний профан в економіці – я юрист за освітою”, – така фраза прозвучала в запису.
- Також у Мережі з’явився запис, на якому нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук радиться з міністром фінансів і заступником голови НБУ, як пояснити президенту “100 млрд діри в бюджеті”.
- Олексій Гончарук записав відеозвернення після скандалу з оприлюдненими записами прослуховування нібито з його кабінету. Він повідомив про “масовані атаки” проти Уряду в ЗМІ і соцмережах.
- Сьогодні прем’єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку і передав її президенту Володимиру Зеленському. В офісі глави держави повідомили, що Зеленський отримав заяву для розгляду, хоча це не входить в його повноваження.