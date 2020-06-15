За чинної влади в Україну повертаються соратники Януковича, – Порошенко

Про це він заявив під стінами Київського апеляційного суду, де проходить засідання у справі про державну зраду Януковича.

“Сьогодні тут вирішується подальша доля нашої держави, і кожен має докласти максимум зусиль для того, щоб захистити майбутнє України. Ви чули в цьому залі, що “п’ята колона”, поплічники Януковича намагаються виправдати кліку Януковича, яка здала Україну Росії. Які ще докази потрібні, коли ці злочинці написали листа всупереч Конституції і законодавству України запросили окупантів до України? Це доведено і не спростовано ніким”, – нагадав Порошенко про події зими 2014 року.

П’ятий президент наголосив, що мета Януковича і його поплічників – перекласти відповідальність з країни-агресора на українців.

“На жаль, я вимушений це констатувати, що за діючої влади в Україну ці поплічники почали повертатися. І не просто повертатися, використовуючи і відчуваючи власну безкарність, – а ще й прорвалися до лав діючої влади”, – зазначив Порошенко.

“Вони називають події 2014 року і Революції Гідності заколотом, захопленням влади. Вони уникають слова “агресія”. Вони уникають називати того, хто має нести відповідальність за цю агресію. І попризначали в керівництво найвищих правоохоронних органів держави адвокатів Януковича. В Офісі президента знаходяться адвокати Єфремова, які координують роботу правоохоронних органів і судів по переслідуванню не тих, хто вбивав українців, не тих, хто працював на Росію. А по переслідуванню добровольців, волонтерів, переслідуванню Марусі Звіробій і Софії Федини, Тетяни Чорновіл і Стерненка, переслідуванню добровольців, які проходили по справі Шеремета”, – зазначив Порошенко.