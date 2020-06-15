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За чинної влади в Україну повертаються соратники Януковича, – Порошенко

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив, що за чинної влади в Україну повертаються соратники Віктора Януковича.

Понеділок, 15 червня 2020, 15:57

Про це він заявив під стінами Київського апеляційного суду, де проходить засідання у справі про державну зраду Януковича.

“Сьогодні тут вирішується подальша доля нашої держави, і кожен має докласти максимум зусиль для того, щоб захистити майбутнє України. Ви чули в цьому залі, що “п’ята колона”, поплічники Януковича намагаються виправдати кліку Януковича, яка здала Україну Росії. Які ще докази потрібні, коли ці злочинці написали листа всупереч Конституції і законодавству України запросили окупантів до України? Це доведено і не спростовано ніким”, – нагадав Порошенко про події зими 2014 року.

П’ятий президент наголосив, що мета Януковича і його поплічників – перекласти відповідальність з країни-агресора на українців.

“На жаль, я вимушений це констатувати, що за діючої влади в Україну ці поплічники почали повертатися. І не просто повертатися, використовуючи і відчуваючи власну безкарність, – а ще й прорвалися до лав діючої влади”, – зазначив Порошенко.

“Вони називають події 2014 року і Революції Гідності заколотом, захопленням влади. Вони уникають слова “агресія”. Вони уникають називати того, хто має нести відповідальність за цю агресію. І попризначали в керівництво найвищих правоохоронних органів держави адвокатів Януковича. В Офісі президента знаходяться адвокати Єфремова, які координують роботу правоохоронних органів і судів по переслідуванню не тих, хто вбивав українців, не тих, хто працював на Росію. А по переслідуванню добровольців, волонтерів, переслідуванню Марусі Звіробій і Софії Федини, Тетяни Чорновіл і Стерненка, переслідуванню добровольців, які проходили по справі Шеремета”, – зазначив Порошенко.

У січні 2019 року Оболонський районний суд Києва заочно оголосив вирок експрезиденту України Віктору Януковичу за звинуваченням у державній зраді і посяганні на територіальну цілісність України. Експрезидента засудили до 13 років в’язниці.

Згідно з вироком, суд визнав доведеною провину Януковича за ч. 1 ст. 111 (держзрада), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу. По першому пункту звинувачення в державній зраді у формі “надання іноземній державі, а саме Росії, допомоги в підривній діяльності проти України”.

При цьому обвинувачення по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило тяжкі наслідки) суд визнав недоведеним.

  • 4 травня 2020 року Печерський суд Києва заочно взяв під варту президента-втікача Віктора Януковича у справі про узурпацію влади.
Теги: Віктор Янукович, Петро Порошенко

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