Якщо ситуація з коронавірусом COVID-19 буде розвиватися в Україні за гіршим сценарієм, то в деяких областях вже з 22 червня могли б ввести жорсткий карантин.

Про це розповів сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я України, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Так, він поінформував, що при адаптивному карантині є чотири варіанти розвитку подій (4 сценарії):

• “чорний” сценарій (сезонність відсутня, тобто випадки захворювання фіксуються протягом всього року), за якого до кінця 2020 року може бути приблизно 7 тисяч померлих;

• “жовтий” сценарій (помірна сезонність) – приблизно 4 тисячі померлих до кінця року;

• “жовто-зелений” сценарій (сезонність вище середньої) – 2500 померлих;

• “зелений” сценарій (сильна сезонність, коли, наприклад, влітку не фіксуються випадки захворювання) – 1000 померлих до кінця року.

Ляшко уточнив, що згідно з “чорним сценарієм” (найгіршим) у деяких регіонах могли б посилити карантин вже з 22 червня.

“Графік показує, за якого сценарію і як буде впроваджуватися адаптивний карантин на території нашої країни. Ми не говоримо, що вже через два тижні ми будемо закривати країну на карантин. Цей графік показує, що якщо ми рухаємося без сезонності, в деяких областях нашої країни жорсткий карантин вже може бути введений з 22 червня. Динаміка зростання (випадків захворювання, – ред.) може це показати”, – наголосив Ляшко.

Він додав, що також існує висока ймовірність, що Україна зможе пройти літо без карантину.

“Якщо будемо рухатися за “жовто-зеленим” сценарієм, вірогідність того, що літо ми можемо пройти без карантину, також досить висока. Ми можемо 3-4 місяці прожити без карантину. Головне зараз правильно дотримуватися протиепідемічних норм і м’яко виходити з карантину. Якщо цього не робити, ми можемо запускати вже певні області в карантин, в тому числі і жорсткий карантин”, – пояснив головний санлікар.

За словами Ляшка, ситуація в Україні зараз розвивається за сценарієм помірної сезонності (“жовтим сценарієм”). Але якщо всі заходи карантину будуть дотримуватися, є шанс перейти до “жовто-зеленого” сценарію.

(На відео – з 16:25)