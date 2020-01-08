Про це повідомив у своєму Twitter міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

Згідно з оприлюдненими ним даними, загинули громадяни:

– Ірану – 82;

– Канади – 63;

– 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу);

– Швеції – 10;

– Афганістану – 4;

– Німеччини – 3;

– Великобританії – 3.

Таким чином, усього загинули 176 людей (167 пасажирів і 9 членів екіпажу).

“Висловлюємо наші співчуття. Українська влада продовжує розслідування”, – додав Пристайко.

  • Незадовго після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. На борту, за попередньою інформацією, було 177 осіб. Ніхто не вижив.
  • Президент України Володимир Зеленський через катастрофу літака МАУ у Тегерані терміново перервав поїздку до Оману і повертається до Києва.
  • При Раді нацбезпеки і оборони України створено оперативний штаб у зв’язку з авіакатастрофою.
  • Катастрофа літака Boeing-737 української авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” в Ірані могла статися з технічних причин.