Про це повідомив у своєму Twitter міністр закордонних справ Вадим Пристайко.
Згідно з оприлюдненими ним даними, загинули громадяни:
– Ірану – 82;
– Канади – 63;
– 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу);
– Швеції – 10;
– Афганістану – 4;
– Німеччини – 3;
– Великобританії – 3.
Таким чином, усього загинули 176 людей (167 пасажирів і 9 членів екіпажу).
“Висловлюємо наші співчуття. Українська влада продовжує розслідування”, – додав Пристайко.
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