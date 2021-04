Про це повідомила виконуюча обов’язки начальника поліції Капітолію США Йогананда Піттман.

Невідомий чоловік на автомобілі наблизився до північної барикади Капітолія близько 13:00 за місцевим часом.

Спочатку він попрямував в сторону Капітолія, наїхавши на двох поліціянтів і врізавшись в огорожу.

Обидва поліціянти отримали різні травми, але продовжували закликати злочинця до порядку. Він почав розмахувати ножем і не реагував. Тому поліціянти відкрили вогонь.

Всіх учасників інциденту госпіталізували.

Нападник був у свідомості, але незабаром помер від отриманого вогнепального поранення.

Двох поліціянтів госпіталізували в різні лікарні, бо вони отримали різні травми.

Одного з них забрали з місця події на медичному вертольоті. Менш як через годину стало відомо про те, що він помер.

🚨🚨A helicopter just landed on the east front of the Capitol. I’ve never seen anything like this before. ever. pic.twitter.com/LxV0mywRSe

— Jake Sherman (@JakeSherman) April 2, 2021