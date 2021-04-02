Поліція Капітолія повідомила про те, що один з їхніх колег загинув внаслідок нападу невідомого. Він отримав ножове поранення.

Про це повідомила виконуюча обов’язки начальника поліції Капітолію США Йогананда Піттман.

Невідомий чоловік на автомобілі наблизився до північної барикади Капітолія близько 13:00 за місцевим часом.

Спочатку він попрямував в сторону Капітолія, наїхавши на двох поліціянтів і врізавшись в огорожу.

Обидва поліціянти отримали різні травми, але продовжували закликати злочинця до порядку. Він почав розмахувати ножем і не реагував. Тому поліціянти відкрили вогонь.

Всіх учасників інциденту госпіталізували.

Нападник був у свідомості, але незабаром помер від отриманого вогнепального поранення.

Двох поліціянтів госпіталізували в різні лікарні, бо вони отримали різні травми.

Одного з них забрали з місця події на медичному вертольоті. Менш як через годину стало відомо про те, що він помер.

🚨🚨A helicopter just landed on the east front of the Capitol. I’ve never seen anything like this before. ever. pic.twitter.com/LxV0mywRSe — Jake Sherman (@JakeSherman) April 2, 2021

Як звуть загиблого поліціянта – не повідомляється.

Йогананда Піттман зазначила, що це другий загиблий поліціянт біля Капітолія з початку року.

“Я просто прошу, щоб громадськість продовжувала молитися про поліцію Капітолію США та їхні сім’ї”.

Перша смерть офіцера сталася 7 січня, через день після “штурму Капітолію”. Офіцер поліції Капітолію Брайан Д. Сікнік помер “через травми, отриманих під час виконання службових обов’язків.

“Це був надзвичайно важкий час для поліції Капітолію США після подій 6 січня, а тепер і подій, які відбулися тут сьогодні … Тому я прошу вас тримати в думках і молитвах сім’ї поліції Капітолію США”, – сказала представниця правоохоронців.

Роберт Конті, виконувач обов’язків начальника столичного департаменту поліції, заявив, що сьогоднішній напад біля Капітолія “не має відношення до тероризму”.

“Схоже, що це не пов’язано з тероризмом. Але, очевидно, ми продовжимо розслідування, щоб побачити, чи є якийсь зв’язок в цьому напрямку “, – сказав він.