Сили Башара Асада за підтримки Росії штурмують місто в 15 км від Ідлібу, яке контролюється повстанцями, їх обстрілює турецька артилерія.

Про це повідомляє британське агентство Reuters.

Уточнюється, що сили Асада, підтримувані російською армією, піддалися ударам з боку турецької артилерії під час спроби захопити місто Саракіб.

За словами міністра закордонних справ Туреччини Мевлета Чавушоглу, Анкара вимагає від Росії негайно зупинити військові дії, під час яких раніше були вбиті шість турецьких військових.

Відзначається, що місто розташоване уздовж трас Алеппо-Дамаск і Латакія-Алеппо. Після його захоплення армія Асада може отримати контроль над цими транспортними артеріями вперше з 2011 року.

Надалі повстанцям вдалося витіснити урядові сили з північної частини міста. Представники Росії стверджують, що контрнаступ здійснювався за вогневої підтримки з турецької зони. В той же час російська сторона підтвердила загибель своїх військових.

Також повідомляється, що в іншій частині Сирії протиповітряна оборона Асада перехопила кілька ізраїльських ракет над Дамаском, випущених по військових цілях у районі столиці.