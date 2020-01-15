Протягом 2019 року за перетині контрольного пункт в'їзду-виїзду в Донецькій та Луганській областях загинули 27 людей.

Про це повідомив в фейсбук представник омбудсмена в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський.

“За даними, які зібрані співробітниками представництва Офісу омбудсмена України в Луганській і Донецькій областях, за 2019 рік при перетині КПВВ (контрольний пункт в’їзду-виїзду — ред.) в Луганській та Донецькій областях померло 27 осіб”, — поінформував Лисянський.

Представник омбудсмена додав, що в основному загиблі були людьми похилого віку. Також він повідомив, що медична допомога громадянам, які перетинають КПВВ, знадобилася за рік понад 300 разів.

У зв’язку з цим Лисянський звернувся до голів цивільних-військових адміністрацій Луганської та Донецької областей з проханням організувати на контрольному пункті постійну присутність бригад екстреної медичної допомоги.

“Я впевнений, що постійна присутність бригад екстреної медичної допомоги на всіх КПВВ дозволить більш оперативно надавати медичну допомогу людям”, — підкреслив він.