Секретар Національної безпеки і оборони Олексій Данилов заявив про створення ради експертів з питань енергетичної безпеки.

Про це повідомляє прес-служба РНБО.

Уточнюється, що рішення про створення ради було прийнято на засіданнях груп з питань подолання загроз в енергетичній і нафтогазовій сферах.

Відзначається, що в даних зустрічах брали участь голова правління “Нафтогазу” Андрій Коболєв, представники Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах комунальних послуг та енергетики, представники міністерства оборони, міністерства закордонних справ, міністерства енергетики, представники ТОВ “Оператор газотранспортної системи України”, а також представники Служби безпеки та Служби зовнішньої розвідки.

За словами Данилова, важливим завданням для української влади є зберегти позиції країни як провідного транзитера газу.

“Через наші потужності повинні проходити максимальні обсяги газу”, – заявив він.

У свою чергу Коболєв сказав, що Україна має достатні обсяги природного газу та забезпечена їм на зимовий період.

“Наша критична енергетична інфраструктура повинна бути повністю захищена не тільки від фізичних погроз, а й від потенційних кібератак. Крім того, ця сфера не повинна постраждати після остаточного анбандлінгу НАК “Нафтогаз””, – додав секретар РНБО Данилов.