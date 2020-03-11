Про це розповіла в інтерв’ю #Буквам дослідник ринку праці, доцентка Київської школи економіки Ольга Купець.

За її словами, в 2050 році українці зможуть отримувати гідні пенсії, тільки якщо буде впроваджена накопичувальна пенсійна система.

“Якщо держава перейде на накопичувальну систему, ваша пенсія залежатиме від того, скільки ви працюєте й скільки відраховуєте у відповідні фонди. Тоді можуть бути й чималі суми. Якщо ж система лишиться солідарною, коли пенсіонерам платять із соціальних внесків тих, хто працює зараз, – то пенсію ви, певно, матимете. А от розмір її буде мізерним. Припустімо, ви вийдете на пенсію в 63 роки – у 2050-му. На той час (відповідно до моїх розрахунків на основі прогнозу ООН щодо чисельності населення та прогнозу Міжнародної організації праці щодо рівнів економічної активності у 5-річних вікових групах за статтю) співвідношення тих, хто працює чи шукає роботу, до неактивних на ринку праці – дітей, людей з інвалідністю, зневірених чи просто тих, хто не хоче працювати, – буде 100 до 168 людей. Це величезна диспропорція” , – наголосила Ольга Купець.

Вона уточнила, що навантаження може бути ще більшим, якщо взяти до уваги, що з працюючих українців “далеко не всі платять ЄСВ і податок на доходи фізосіб, але при цьому користуються публічними благами”.

За словами Купець, станом на 2020 рік в Україні співвідношення тих, хто працює, до непрацюючих жителів становить 100 до 123.

“Якщо ж взяти тільки тих, хто старше 15 років, то зараз на кожну сотню активних на ринку праці припадає 87 неактивних, а через 30 років це співвідношення прогнозується на рівні 100 до 127”, – розповіла експерт.

Купець зазначила, що причиною такого зростання демоекономічного навантаження є старіння населення України, “яке відбувається на тлі низької народжуваності і поступового зростання очікуваної тривалості життя”.

“І це без урахування трудової міграції – а те, що працездатне населення з України виїжджає, а непрацездатне залишається, також не на користь цієї пропорції і ситуації з дефіцитом Пенсійного фонду України”, – пояснила вона.

Купець додала, що поточна система пенсійного забезпечення в перспективі нежиттєздатна, “її потрібно змінювати – і вже зараз”. Експерт радить “стимулювати людей працювати – і жінок, і молодь, і людей старшого віку”.

“Також потрібно переконувати роботодавців, що їм слід відмовлятися від ейджизму, тобто дискримінації за віком, і брати на роботу людей зі старших вікових груп. Якщо роботодавці вчасно інвестуватимуть у підвищення їхньої кваліфікації та реагуватимуть на їхні специфічні потреби, вони отримають продуктивних та відданих працівників. Молоде ж покоління не схильне довго затримуватися на одному робочому місці, тому роботодавці можуть втрачати від великих витрат, пов’язаних із плинністю кадрів”, – заявила Ольга Купець.

ДОВІДКА. Зараз в Україні функціонують два з трьох рівнів пенсійної системи. Перший рівень – це солідарна система, при якій кошти, що перераховуються підприємствами та застрахованими особами до Пенсійного фонду України, одразу ж виплачуються нинішнім пенсіонерам.

Також діє третій рівень. Йдеться про добровільно-накопичувальний рівень пенсійної системи. Його основу складають недержавні пенсійні фонди. Тобто, ті, хто бажає отримувати додаткові виплати до пенсії, обирають НПФ і добровільно перераховують туди внески.

Другий рівень – накопичувальна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування – в Україні поки не був введений. Він базується на засадах накопичення коштів застрахованих осіб у Накопичувальному фонді або у відповідних НПФ. На відміну від третього рівня – він є обов’язковим, а не добровільним.