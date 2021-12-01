Про це він заявив з трибуни Верховної Ради під час виступу перед депутатами, повідомляють #Букви.

“Ми не зможемо зупинити війну без прямих перемовин із Росією і наразі це визнали всі. Всі зовнішні партнери, а деякі внутрішні це не визнають.

Ми повинні говорити, знаючи, що у нас сильна потужна армія, і не боятися зараз говорити один одному правду.

Якщо ми хочемо повернути Донбас, то давайте, а якщо хочемо просто ходити і про це говорити, то давайте нічого не робити”, – заявив він.

Зеленський запевнив, що не боїться прямого діалогу з Путіним.

За словами президента, він “знає, хто з європейських країн підтримує Україну, а хто з європейських країн вдає, що підтримує Україну”.

“Сьогодні вони підтримують нас в цьому. Але ми діємо не для них. І не через це. А тоді та якщо це потрібно Україні. І давайте поставимо в цьому питанні крапку. Просто і чесно. І зрозуміємо всі: ми не повернемо Донбас без прямого діалогу з РФ. То ж — або давайте робити це. Або давайте не робити вигляд, що ми хочемо дійсно повернути всі свої території. Вирішувати нам”, — сказав він.