Про це він заявив з трибуни Верховної Ради під час виступу перед депутатами, повідомляють #Букви.
“Ми не зможемо зупинити війну без прямих перемовин із Росією і наразі це визнали всі. Всі зовнішні партнери, а деякі внутрішні це не визнають.
Ми повинні говорити, знаючи, що у нас сильна потужна армія, і не боятися зараз говорити один одному правду.
Якщо ми хочемо повернути Донбас, то давайте, а якщо хочемо просто ходити і про це говорити, то давайте нічого не робити”, – заявив він.
Зеленський запевнив, що не боїться прямого діалогу з Путіним.
За словами президента, він “знає, хто з європейських країн підтримує Україну, а хто з європейських країн вдає, що підтримує Україну”.
“Сьогодні вони підтримують нас в цьому. Але ми діємо не для них. І не через це. А тоді та якщо це потрібно Україні. І давайте поставимо в цьому питанні крапку. Просто і чесно. І зрозуміємо всі: ми не повернемо Донбас без прямого діалогу з РФ. То ж — або давайте робити це. Або давайте не робити вигляд, що ми хочемо дійсно повернути всі свої території. Вирішувати нам”, — сказав він.
- Нагадаємо, понад 50% українців висловилися проти того, щоб шостий президент України Володимир Зеленський балотувався на свій другий президентський термін на виборах у 2024 році.
- Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що готовий стати посередником між Росією та Україною для деескалації напруженості на кордоні між країнами.
- Нагадаємо, колишній спеціальний представник Державного департаменту США в Україні Курт Волкер припустив, що президент Росії Володимир Путін робить все для отримання поступок від України та Європи.
- Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати розглядають можливість надіслати додаткову зброю до України, оскільки зростають побоювання щодо потенційного російського вторгнення.
- 25 листопада канцлерка Німеччини Ангела Меркель застерегла Росію від агресії проти України та пригрозила санкціями.