Країни-члени "G7" (Велика сімка) наголосили, що повномасштабна війна Росії проти України призвела до зростання цін на продукти у всьому світі.

Про це йдеться у Twitter-акаунті G7.

Як зауважили посли країн “Великої сімки”, для них немає жодних сумнівів, що загарбницька повномасштабна війна Російської Федерації проти України – це загроза всій продовольчій безпеці.

“Росія блокує експорт мільйонів тонн зерна з України на світові ринки”, – зауважили у G7.

Тому, зростання світових цін на продукти харчування – це прямий результат дій Росії, резюмували посли країн “Великої сімки”.