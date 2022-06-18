Про це йдеться у Twitter-акаунті G7.
Як зауважили посли країн “Великої сімки”, для них немає жодних сумнівів, що загарбницька повномасштабна війна Російської Федерації проти України – це загроза всій продовольчій безпеці.
“Росія блокує експорт мільйонів тонн зерна з України на світові ринки”, – зауважили у G7.
Тому, зростання світових цін на продукти харчування – це прямий результат дій Росії, резюмували посли країн “Великої сімки”.
Для послів #G7 не може бути жодних сумнівів: загарбницька війна Росії проти 🇺🇦 загрожує глобальній продовольчій безпеці. Росія блокує експорт мільйонів тонн зерна з 🇺🇦 на світові ринки. Зростання світових цін на продукти харчування є прямим результатом дій Росії.
— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) June 18, 2022
- Нагадаємо, на тлі російсько-української війни світові загрожує дефіцит продовольства, який може спровокувати заворушення в десятках країн, які потребують експорту зерна з України та РФ.
- Раніше прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та президент України Володимир Зеленський провели розмову, темами якої стали зокрема глобальна продовольча безпека та військова підтримка України.