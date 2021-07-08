Про це йшлося під час міжнародної конференції з питань реформ в Україні Вільнюсі.

Блінкен наголосив, що США підтримують боротьбу країни за правовладдя і проти корупції. Він привітав реформу децентралізації та державних закупівель, оскільки вони мають велике значення для вибудовування довіри українців до уряду.

Водночас він зазначив, що корупція завдає значної шкоди країні.

“$40 млр доларів, приблизно 30% українського ВВП втрачається через корупцію. Може й більше. Це переплата за енергетику, це медобслуговування українських лікарень і шкіл, а також хабарі. Це відбивається на людях, які найменше можуть собі це дозволити”, — сказав він.

“Ми працюємо дуже тісно з українськими партнерами, щоб посилити установи і прибрати головні канали корупції. Один з прикладів — це робота USAID з міністерством цифрової трансформації та диджиталізація 31-ї державної послуги. Це реєстрація бізнесу, видача дозволів на забудівлю”, — зазначив Блінкен, додавши, що це також сприяє появі додаткових даних, які можна використовувати для виявлення зловживань.

Держсекретар США наголосив на 5 напрямках роботи для українського уряду, із якими США можуть допомогти:

прийняття законів щодо Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційну комісію суддів

забезпечення прозорого відбору очільників Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на основі заслуг кандидатів;

прийняття законів про прозоре корпоративне управління, яке захищатиме незалежність наглядових ради, генеральних директорів і відповідатиме стандартам ОБСЄ;

прийняття законів щодо демілітаризації, деполітизації і масштабування СБУ із передачею боротьби з корупцією у вищих ешелонах влади іншим установам, що створені для цього.

“Люди хочуть, щоб система працювала, щоб люди вірили в неї. Ми знаємо, що реформи забирають час. Ми знаємо, що олігархи — це потужні супротивники українців, їхні агенти роблять все можливе, щоб блокувати процес [реформ], опиратися йому, підривати зусилля для поширення демократії в Україні, але реформи мають підтримку українського народу”, — підсумував Блінкен.

Нагадаємо, що 14 червня в Брюсселі відбувся саміт НАТО. Країни НАТО підтвердили рішення Бухарестського саміту 2008 року про намір в майбутньому прийняти Україну, але Київ має зосередитися на реформах і отримати План дій щодо членства (ПДЧ), про що свідчить прийняте за підсумками зустрічі комюніке.

У день проведення саміту НАТО президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю кільком іноземним ЗМІ. Він заявив журналістам, що хотів би отримати від президента США чітку відповідь щодо перспектив отримання Україною ПДЧ та вступу до НАТО — так чи ні.

Згодом це запитання на брифінгу було поставлене президенту США Джо Байдену з уточненням щодо того, чи може війна та окупація частини територій Росією перешкодити вступу України в НАТО. У відповідь він заявив, що Україні потрібно позбутися корупції.

“Моя відповідь на друге запитання — ні. На перше питання: потрібно позбутися корупції, відповідати іншим вимогам, які висуваються, виконати ПДЧ (План дій щодо НАТО — ред.). Я думаю, що тут поки не зрозуміло, яка ситуація”, – наголосив Байден.