Про це йдеться в звіті компанії, повідомляє Sole Collector.
Зазначається, що бренд компанії Jordan вперше закінчив квартал з мільярдом доларів завдяки новим товарам і різкому зростанню інтересу до баскетбольного бренду, в тому числі серед жінок і на зарубіжних ринках.
Генеральний директор Марк Паркер наголосив, що надалі бренд буде розширюватися.
“Ми продовжили просування в 3-му кварталі запуском Jordan 11 “Bred”. Наша продумана стратегія додавання нових стилів і кольорів в Air Jordan 1 – дає змогу пропонувати одні з найбільш популярних кросівок у світі більшій кількості людей, пропонуючи при цьому споживачам більше вибору”, – сказав він.
ДОВІДКА. Air Jordan – іменний бренд, розроблений американською компанією Nike для легендарного баскетболіста Майкла Джордана, також відомий як Jordans.
- 15 січня спортивний бренд Nike представив друге покоління взуття без шнурівки з керуванням зі смартфона – Nike Adapt BB.