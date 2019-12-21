Продажі виробника спортивного взуття і одягу Nike в минулому кварталі зросли на 12 % і досягли 9,8 млрд доларів.

Про це йдеться в звіті компанії, повідомляє Sole Collector.

Зазначається, що бренд компанії Jordan вперше закінчив квартал з мільярдом доларів завдяки новим товарам і різкому зростанню інтересу до баскетбольного бренду, в тому числі серед жінок і на зарубіжних ринках.

Генеральний директор Марк Паркер наголосив, що надалі бренд буде розширюватися.

“Ми продовжили просування в 3-му кварталі запуском Jordan 11 “Bred”. Наша продумана стратегія додавання нових стилів і кольорів в Air Jordan 1 – дає змогу пропонувати одні з найбільш популярних кросівок у світі більшій кількості людей, пропонуючи при цьому споживачам більше вибору”, – сказав він.

ДОВІДКА. Air Jordan – іменний бренд, розроблений американською компанією Nike для легендарного баскетболіста Майкла Джордана, також відомий як Jordans.