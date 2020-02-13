Про це повідомила заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова.
За попередніми даними, українські банки в минулому році збільшили прибуток майже в три рази в порівнянні з 2018 роком.
Рожкова зазначила, що це не надприбутки держбанків від облігацій внутрішньої державної позики. Це реальний прибуток банківського сектору. Якщо подивитись на процентний дохід держбанків, то інвестовані ОВДП – це всього лише 12%.
“Банкірам буде цікавий інший показник – ROE, тобто віддача на капітал. В наших банках ROE сьогодні – 34,2 %. Це вище, ніж загальноєвропейський показник – 7 %, і вище, ніж у країн-сусідів: Угорщина – 18 %, Румунія – 17 %, Чехія -16 %. Більше 10 українських банків мають показник ROE більше 30 %”, – додала вона.
Зменшилась і кількість збиткових банків: з 13 у 2018 році до 6 у 2019. Лідером за прибутками є “ПриватБанк” – 32 млрд грн.
Основними факторами надприбутків, за словами заступниці голови регулятора, є висока операційна ефективність банків та низькі відрахування у резерви, які за рік зменшились удвічі з 24 до 12 млрд грн.
“Що потрібно вирішити: підвищити операційну ефективність “Ощаду” та “Укрексімбанку”. Нові наглядові ради мають цьому посприяти”, – пояснила Рожкова.
Крім того, вона спрогнозувала, що настільки високими прибутки надалі не будуть.
“Завдяки сповільненню інфляції процентні ставки знижуватимуться, а отже і знижуватиметься процентна маржа банків. Крім того, стрімкий розвиток технологій та небанківського сектору, стандарти розкриття інформації споживачам сприятимуть посиленню конкуренції і вимагатимуть від банків більш виваженого підходу до формування ціни на продукти”, – пояснила вона.
- Національний банк України підвищив прогноз темпів економічного зростання на 2019 і 2020 роки до 3,5% і на 2021 – до 4%.