У 2019 році прибуток банківського сектору України склав 60 мільярдів гривень, що стало новим рекордом за всю його історію.

Про це повідомила заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова.

За попередніми даними, українські банки в минулому році збільшили прибуток майже в три рази в порівнянні з 2018 роком.

Рожкова зазначила, що це не надприбутки держбанків від облігацій внутрішньої державної позики. Це реальний прибуток банківського сектору. Якщо подивитись на процентний дохід держбанків, то інвестовані ОВДП – це всього лише 12%.

“Банкірам буде цікавий інший показник – ROE, тобто віддача на капітал. В наших банках ROE сьогодні – 34,2 %. Це вище, ніж загальноєвропейський показник – 7 %, і вище, ніж у країн-сусідів: Угорщина – 18 %, Румунія – 17 %, Чехія -16 %. Більше 10 українських банків мають показник ROE більше 30 %”, – додала вона.

Зменшилась і кількість збиткових банків: з 13 у 2018 році до 6 у 2019. Лідером за прибутками є “ПриватБанк” – 32 млрд грн.

Основними факторами надприбутків, за словами заступниці голови регулятора, є висока операційна ефективність банків та низькі відрахування у резерви, які за рік зменшились удвічі з 24 до 12 млрд грн.

“Що потрібно вирішити: підвищити операційну ефективність “Ощаду” та “Укрексімбанку”. Нові наглядові ради мають цьому посприяти”, – пояснила Рожкова.

Крім того, вона спрогнозувала, що настільки високими прибутки надалі не будуть.

“Завдяки сповільненню інфляції процентні ставки знижуватимуться, а отже і знижуватиметься процентна маржа банків. Крім того, стрімкий розвиток технологій та небанківського сектору, стандарти розкриття інформації споживачам сприятимуть посиленню конкуренції і вимагатимуть від банків більш виваженого підходу до формування ціни на продукти”, – пояснила вона.