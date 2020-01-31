За 2019 рік продажі компанії Amazon збільшилися на 20%, а прибуток зріс до 11,6 млрд долларів.

Про це йдеться у фінансовому звіті компанії за четвертий квартал 2019 року.

Так за останні 3 місяці чистий продаж Amazon зросли на 21% до 87,4 мільярда доларів в четвертому кварталі, в порівнянні з 72,4 млрд у четвертому кварталі 2018 року. Чистий прибуток збільшився з 3 до 3,3 млрд або з 6,04 доларів за акцію до 6,47 доларів.

Що стосується підсумків року, Amazon також демонструють виключно позитивний результат: продажі виросли на 20% — з 232 до 280 млрд доларів. Чистий прибуток компанії виріс з 10,1 до 11,6 млрд доларів або з 20,14 доларів за акцію до 23,01 доларів.

Крім того, протягом року компанія змогла збільшити до 150 млн осіб кількість підписників на платну програму Amazon Prime, яка надає клієнтам можливість отримувати товари швидше і інші переваги.

“Первинне членство продовжує поліпшуватися для клієнтів рік за роком. І клієнти реагують — в цьому кварталі до Prime приєдналося більше людей, ніж будь-коли раніше, і тепер у нас більше 150 мільйонів платних членів Prime по всьому світу”, — сказав засновник компанії Джефф Безос.

Довідка. Американська компанія Amazon була заснована Джефом Безос в 1994 році як інтернет-магазин з продажу книг. Пізніше там стали продаватися відео, MP3, аудіокниги, програмне забезпечення, відеоігри, електроніка, одяг, меблі, їжа, іграшки і ювелірні вироби. Сьогодні компанія володіє видавництвом Amazon Publishing, кіностудією Amazon Studios, линів побутове техніки (електронні книги Kindle, планшети Amazon Fire, розумні колонки Echo і ін.).