Голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя" і кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук заявив, що його партнерство з олігархом Ігорем Коломойським — це "питання бізнесу, а не ідеології".

Про це повідомляють Схеми: корупція в деталях.

Відповідаючи на питання, чи комфортно йому вести спільний бізнес з Коломойським, який ще в 2019 році називав його “зрадником” та “колаборантом”, Медведчук відповів:

“Всі питання бізнесу викладені в моїй декларації. Більше ніяких коментарів я не даю. А партнерів в бізнесі дуже багато. Весь бізнес, він регулюється чинним законодавством. Комфортно чи не комфортно – просто так сталося і так є. Питання бізнесу – це питання бізнесу. До чого тут ідеологія?”, – казав він.

Медведчук стверджує, що бачив Коломойського останній раз сім років тому.

“Я, наприклад, пана Коломойського, як ви кажете, мого партнера, востаннє бачив років сім тому. А по телефону розмовляв років шість тому. Але ж це не заважає існуванню бізнесу”, – сказав він.