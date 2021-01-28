Відповідне листування потрапило в об’єктив фотокореспондента #Букв.

Хтось з депутатів поширив в чаті посилання на матеріал #Букв “Єрмак подзвонив Тимошенко, а та його покликала ввечері в гості”. Коментуючи це, заступниця голови фракції “слуг” Євгенія Кравчук написала:

“Чого тільки не зробиш заради законопроєкту про референдум”.

Напередодні Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт про народовладдя через всеукраїнський референдум. Цей законопроєкт був однією з передвиборних обіцянок президента Володимира Зеленського. #Букви розповідали, як дзвінок Єрмака Тимошенко пов’язаний з цим законом.

На це відповів “слуга” з Сумщини Ігор Васильєв. Він написав:

“ЮВ (Юлія Володимирівна Тимошенко — ред.) причепурилася, АБ (ймовірно, Андрій Борисович Єрмак — ред.) не втримався”.

Під “причепурилася”, певно, нардеп мав на увазі те, що на перший пленарний тиждень у новому році Тимошенко прийшла з новою зачіскою.

Далі депутатка Ольга Василевська Смаглюк припустила, що справа, ймовірно, не в референдумі.