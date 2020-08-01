Катастрофа літака президента Польщі Леха Качинського у 2010 році під Смоленськом могла статися внаслідок двох вибухів на борту.

Про це повідомляє польське видання Польське радіо.

Внаслідок проведеного комісією Сейму розслідування встановлено, що на борту президентського літака Ту-154М сталися два вибухи. Один вибух стався в районі лівого крила, а інший – в центральному відсіку літака.

Про факт вибухів свідчать пошкодження літака і травми загиблих.

Також, за даними звіту парламентської комісії, на уламках президентського борту виявили сліди трьох видів вибухівки – тротилу, гексогену та пентриту.

Нагадаємо, 10 квітня 2010 року під Смоленськом розбився літак Ту-154М, на якому тодішній президент Польщі Лех Качинський з дружиною, а також представники вищого командування і політичних партій Польщі летіли на траурні заходи з нагоди річниці розстрілу польських офіцерів у Катинському лісі.

Внаслідок авіакатастрофи загинули 96 осіб, включаючи 8 членів екіпажу.