Про це повідомляє польське видання Польське радіо.
Внаслідок проведеного комісією Сейму розслідування встановлено, що на борту президентського літака Ту-154М сталися два вибухи. Один вибух стався в районі лівого крила, а інший – в центральному відсіку літака.
Про факт вибухів свідчать пошкодження літака і травми загиблих.
Також, за даними звіту парламентської комісії, на уламках президентського борту виявили сліди трьох видів вибухівки – тротилу, гексогену та пентриту.
Нагадаємо, 10 квітня 2010 року під Смоленськом розбився літак Ту-154М, на якому тодішній президент Польщі Лех Качинський з дружиною, а також представники вищого командування і політичних партій Польщі летіли на траурні заходи з нагоди річниці розстрілу польських офіцерів у Катинському лісі.
Внаслідок авіакатастрофи загинули 96 осіб, включаючи 8 членів екіпажу.
- У Польщі ексгумували тіло президента Леха Качинського, який загинув в результаті аварії літака під Смоленськом у 2010 році.
- У Польщі відновили розслідування Смоленської катастрофи. Крім того, раніше глава Міноборони Польщі заявив, що метою Москви була аварія Ту-154М під Смоленськом.