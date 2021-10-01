Пасажири "Укрзалізниці" тепер можуть купляти квитки на потяги далекого сполучення через чат-боти у месенджерах.

Про це повідомили у пресслужбі “УЗ”.

“З 1 жовтня пасажирам “Укрзалізниці” в офіційному чат-боті у Viber та Telegram доступні квитки на всі поїзди далекого сполучення, в тому числі на швидкісних та регіональних маршрутах”, — йдеться в повідомленні.

Через чат-бот вже можна придбати та повернути квиток, замовити харчування під час поїздки, подивитися розклад руху потягів, отримати інформацію про прибуття, запізнення поїзда, номер колії. Ось як це працює:

Утім придбати квиток на потяги до інших країн (доступні до Австрії, Угорщини, Словаччини та Молдови) можна тільки через залізничні каси. Квитки до Польщу можна придбати на сайті, але не через чат-бот.

Також в месенджерах доступне онлайнове табло з 7 залізничних вокзалів — Києва, Одеси, Дніпра, Львова, Харкова, Кривого Рогу та Ковеля.

Поміж іншим, через чат-бот “УЗ” збиратиме відгуки пасажирів щодо чистоти вагонів та якості надання послуг.

Чат-боти доступні за посиланнями: Telegram та Viber.