Глава МВС Арсен Аваков попросив кликати його в гості після карантину та пообіцяв прийти зі своєю пляшкою вина "скаржитися на маски, через які вуха настовбурчуються".

Відповідний пост міністр опублікував в Facebook.

“Прорвемося! І так, коли потім, після всього будете пити вино та посміхатися в хорошій компанії — покличте — я, може, прийду зі своєю пляшкою монтраше (французьке сухе біле вино, вироблене з винограду виноградників Монраше (Montrachet) в Бургундії — ред.) і буду скаржитися вам на резинки від маски, через які вуха яких вуха настовбурчуються”, — написав він.