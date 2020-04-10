Відповідний пост міністр опублікував в Facebook.
“Прорвемося! І так, коли потім, після всього будете пити вино та посміхатися в хорошій компанії — покличте — я, може, прийду зі своєю пляшкою монтраше (французьке сухе біле вино, вироблене з винограду виноградників Монраше (Montrachet) в Бургундії — ред.) і буду скаржитися вам на резинки від маски, через які вуха яких вуха настовбурчуються”, — написав він.
- У четвер, 9 квітня, глава МВС опублікував докладний пост, в якому розповів про поточну ситуацію з поширенням коронавірусу в Україні, висловив свою думку про карантинні заходи, а також спрогнозував, коли українці зможуть повернутися до нормального життя.
- Також міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прокоментував, чи планує стати главою українського уряду.