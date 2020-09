Про це свідчать дані університету Джонса Хопкінса, який відстежує статистику захворюваності в режимі реального часу.

Найбільшу кількість смертей від COVID-19 зафіксовано в США (205 тис. осіб), Бразилії (142 тис. осіб), а також в Індії (96,3 тис. осіб).

Далі йдуть Мексика (76,6 тис. летальних випадків), Велика Британія (42 тис.), Італія (35,85 тис.).

Загальна кількість інфікованих коронавірусом по всьому світу перевищує 33 млн осіб (з них 23 млн одужали).

Лідером за кількістю заражень залишаються США, де зафіксовано понад 7,1 млн випадків COVID-19. На другому місці Індія – 6,1 млн випадків, а на третьому Бразилія – 4,7 млн.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш випустив відеозвернення у зв’язку з тим, що кількість жертв коронавірусу перевищила 1 млн.

“Наш світ досягнув болісної віхи: пандемія COVID-19 забрала життя одного мільйона людей. Це приголомшлива цифра. Однак ми ніколи не повинні випускати з уваги кожне життя окремо. Це були батьки і матері, дружини і чоловіки, брати і сестри, друзі та колеги… Поки не видно кінця поширенню вірусу, втраті робочих місць, порушенню системи освіти, потрясінням у нашому житті “, – наголосив Гутерріш.

За словами генсека ООН, особлива жорстокість захворювання полягає в тому, що сім’я не може попрощатися з вмираючими.

Гутерріш зазначив, що людство може подолати це випробування, але має вчитися на своїх помилках.

“Ми можемо подолати це випробування, але ми повинні вчитися на своїх помилках. Важливе відповідальне лідерство. Важлива наука. Важлива співпраця, а дезінформація вбиває”, – упевнений він.

Our world has reached an agonizing milestone: the loss of 1 million lives to #COVID19.

We must never lose sight of each & every life.

As the hunt for a vaccine — affordable and available to all — continues, let’s honour their memory by working together to defeat this virus. pic.twitter.com/iZ1UnN8d4i

— António Guterres (@antonioguterres) September 29, 2020