Судовий вирок екс-беркутівців, обвинуваченим в розстрілах людей під час Революції Достоїнства, міг би прозвучати влітку 2020 року, і стати першим серед "справ Майдану".

Про це йдеться в матеріалі #Букв “Розстріл Майдану: як за півроку до вироку справу розвалюють для обміну з Путіним”.

Прокуратура звинувачує п’ятьох колишніх спецназівців в причетності до масових розстрілів в центрі Києва: Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Сергія Тамтура, Олега Янишевського, Олександра Маринченка.

Суд, який триває четвертий рік, повинен підтвердити або спростувати звинувачення проти них.

“Суд майже на фінішній прямій – залишилося допитати кількох свідків, самих обвинувачених і провести дебати. Після яких буде вирок. За оцінками учасників суду, на все це потрібно приблизно півроку. Тобто вже в середині літа 2020-го ми могли б отримати рішення в найбільш важливій судовій справі Майдану”, – сказано в матеріалі.

Однак цього може і не статися. Через обмін полоненими за формулою “всіх на всіх”, про який президент України Володимир Зеленський і президент РФ Володимир Путін домовилися під час саміту “нормандської четвірки”.

Нагадаємо, під час засідання представники прокуратури та потерпілі клопотали про перенесення розгляду апеляцій на арешт екс-співробітників підрозділу спецпризначення “Беркут” через відсутність частини потерпілих і екс- “беркутівця” Маринченко.

Також адвокати потерпілих у справах Майдану заявляли про відвід головуючої судді, звинувативши її в в упередженості. Суд відхилив це клопотання.

Крім того, під час засідання Генпрокурор України Руслан Рябошапка замінив групу прокурорів у справі екс-співробітників підрозділу спецпризначення “Беркут” в день розгляду апеляцій на їх арешт. Таким чином, в засіданні брали участь дві групи прокурорів, для однієї з яких воно було першим в зазначеному виробництві.