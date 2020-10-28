Прихильники теорії змови QAnon позиваються проти YouTube через блокування їхніх каналів

Прихильники теорії змови QAnon, чиї канали були заблоковані на YouTube, позиваються проти платформи, стверджуючи, що їхні права порушено.

Про це повідомляє видання The Verge.

Власники забанених каналів звернулися до суду з колективним позовом у зв’язку з модерацією контенту про QAnon на платформі. Деякі з них стверджують, що мали сотні підписників, та вимагають тимчасово відновлення своїх акаунтів.

“Масове блокування та платформі YouTube, яке відбулося всього за три тижні до президентських виборів 2020 року, призвело до серйозної шкоди як консервативним творцям контенту, так і американським виборцям, які шукають їхній контент. YouTube вчинив цю драконівську дію настільки швидко, що позивачі… не отримали попереднього повідомлення та не змогли завантажити власний контент”, — йдеться у скарзі.

Позивачі вимагають негайного розгляду справи, оскільки інформація, яку вони поширюють, нібито є “надзвичайно актуальною для виборів 3 листопада” і “громадськість зазнає непоправної шкоди”, якщо питання не було вирішено негайно.

У Google наголосили, що поки не будуть коментувати цю справу, але дотримуватимуться правил рівномірного застосування власної політики до всіх користувачів.

“Ми не можемо коментувати судовий процес, який очікує на розгляд, але наша політика регулярно оновлюється для вирішення нових викликів, таких як шкідливі змови, які використовувались для виправдання реального насильства. У нас є спеціальна команда з питань політики, яка працює над переглядом нашої політики та її коригуванням за потреби. Ми застосовуємо свою політику послідовно, незалежно від того, кому належить канал”, — заявив представник компанії.

Нагадаємо, QAnon — це масштабна конспірологічна теорія, згідно з якою Дональд Трамп збирається викрити гігантську міжнародну схему сексуальної експлуатації маленьких дітей, до якої нібито залучені чимало демократів і зірок-прихильників Сатани.

15 жовтня 2020 року YouTube розширив свою політику, аби заборонити контент, “націлений на людину або групу, з теоріями змови, які використовувались для виправдання насильства в реальному світі”. Політика була зосереджена особливо на теорії змови QAnon, що призвело до негайного видалення десятків тисяч відео QAnon та сотень каналів.