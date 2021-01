Про це пише The Washington Post.

Сенатор Мітт Ромні відомий своєю різкою критикою заяв Трампа про фальсифікації виборів і засудженням тиску на респцбліканцев.

Днями його зняли на відео в міжнародному аеропорту Солт-Лейк-Сіті, де жінка без маски підійшла до нього і почала висувати претензії. Він попросив її надягти маску, але та відрізала і запитала у відповідь, чому він не підтримує Трампа.

“Я підтримую президента Трампа в тому, з чим я згоден”, – відповів Ромні, який зберігав спокій протягом усієї розмови.

Потім вона запитала, чи збирається Ромні підтримати заяви Трампа про фальсифікації.

“Ні, не думаю. У нас є Конституція, і конституційний процес ясний, і я буду слідувати Конституції, а потім я поясню все це, коли ми зберемося в Конгресі”, – відповів сенатор.

Utah Patriots catch Rino Romney at Salt Lake City international airport! He thinks he’s above his constituents!!! Openly bashing @realDonaldTrump!!!

“These people won’t be able to walk down the street.”

VOLUME UP! ☝🏼 pic.twitter.com/Lntgozkajx

— Qtah (@Utah_17) January 6, 2021