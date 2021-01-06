Про це пише The Washington Post.
Сенатор Мітт Ромні відомий своєю різкою критикою заяв Трампа про фальсифікації виборів і засудженням тиску на респцбліканцев.
Днями його зняли на відео в міжнародному аеропорту Солт-Лейк-Сіті, де жінка без маски підійшла до нього і почала висувати претензії. Він попросив її надягти маску, але та відрізала і запитала у відповідь, чому він не підтримує Трампа.
“Я підтримую президента Трампа в тому, з чим я згоден”, – відповів Ромні, який зберігав спокій протягом усієї розмови.
Потім вона запитала, чи збирається Ромні підтримати заяви Трампа про фальсифікації.
“Ні, не думаю. У нас є Конституція, і конституційний процес ясний, і я буду слідувати Конституції, а потім я поясню все це, коли ми зберемося в Конгресі”, – відповів сенатор.
Utah Patriots catch Rino Romney at Salt Lake City international airport! He thinks he’s above his constituents!!! Openly bashing @realDonaldTrump!!!
“These people won’t be able to walk down the street.”
VOLUME UP! ☝🏼 pic.twitter.com/Lntgozkajx
— Qtah (@Utah_17) January 6, 2021
Коли Ромні вже йшов до гейт, вона кричала йому вслід: “Твоє спадщина – ніщо. Ти посмешіше, абсолютне посміховисько”.
Під час польоту на нього обрушилася велика група прихильників Трампа, які скандували образи.
“Зрадник! Зрадник! Зрадник!” – скандували вони близько 20 секунд.
“У відставку, Мітт!” – крикнув один хтось із натовпу.
here’s a clip purportedly of Trump “patriots” harassing Sen. Mitt Romney *ON A FLIGHT* on way to DC.
our Republic had a decent run. pic.twitter.com/tYs16jlieI
— j.d. durkin (@jiveDurkey) January 6, 2021
Сам Ромні відмовився коментувати інцидент.
Раніше більше 12 сенаторів-республіканців заявили, що на засіданні Конгресу в середу вони будуть проти того, щоб прийняти голосу вибірників, незважаючи на заклик лідера сенатської більшості Мітча Макконнелла (республіканець від штату Кентуккі) триматися подалі від публічних дебатів з приводу легітимності виборів.
Ромні, кандидат у президенти від Республіканської партії в 2012 році, відкрито критикував план республіканців за заперечення проти результатів виборів, називаючи цей крок “кричущою хитрощами”, яка “небезпечно загрожує нашій Демократичній Республіці”.
Крім того, сенатор не голосував за Трампа в листопаді, а також розкритикував президента за те, що той чинив тиск на республіканців і спонукав прихильників на протести у Конгресу.
“Це передбачувано може привести до збоїв в роботі і зробити гірше”, – сказав Ромні.
- Сьогодні у Конгресі США мають підрахувати та затвердити голоси виборників, остаточно оголосивши про перемогу обраного президента Джо Байдена. Цей процес відбувається кожні чотири роки й зазвичай має суто церемоніальний характер. Однак не цього разу.