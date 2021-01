Про це повідомляє The New York Times.

Як повідомлялося раніше, у середу, 6 січня, у Вашингтоні проходить масштабний протестний мітинг прихильників Дональда Трампа. На акцію з’їхалися люди з усієї країни. Акцію на цей день раніше анонсував сам Дональд Трамп.

О 19:00 за Києвом Трамп виступив з промовою, у якій розкритикував республіканців, що відмовляються заперечувати проти результатів виборів на спільному засіданні Конгресу. Він заохотив протестувальників прямувати до будівлі Капітолію, де це засідання відбувається.

Після цього багатотисячний натовп попрямував до Капітолію. Близько 20 години за Києвом сотні прихильників Трампа прорвалися через металеві барикади в задній частині будівлі Капітолію. Згодом поліція повідомила, що протестувальникам вдалося прорватися у будівлю.

“Один протестант поклав до рюкзака фотографію Далай-лами в рамці. А чоловік у шкіряній куртці розірвав сувій з китайськими ієрогліфами”, – пише видання.

Зовні люди били скляні вікна Капітолію. Люди забігали та кричали в порожні кімнати з комп’ютерами на столах і порожніми стільцями.

Pro-Trump rioters shatter a window at the US Capitol and enter the building https://t.co/CTcQcGiLQs pic.twitter.com/4RDKGz6uDo — CNN (@CNN) January 6, 2021

Middle East media covering the storming of US Capitol makes you feel some type of way pic.twitter.com/Pc0oJhuuuR — kos_data (@kos_data) January 6, 2021

It took 159 years, but a mob marching behind a confederate flag has stormed the US Capitol. They are doing so on @realDonaldTrump’s express orders. pic.twitter.com/Q9MnbT0emZ — Andrew Feinberg (@AndrewFeinberg) January 6, 2021

“Ага, поглянь на всі ці модні меблі, які у них є!” – сказав чоловік у зимовій куртці та червоному капелюсі.

Breaking: The National Guard is being deployed in Washington D.C. after rioters storm Capitol Hill. More: https://t.co/XeKTKiCnzh pic.twitter.com/2fLVwE6bz2 — Complex (@Complex) January 6, 2021

Just going to leave this here as a reminder of what people were and are STILL threatened by in America versus what they just allowed in the U.S. capitol. pic.twitter.com/yZxhJooXNk — Anthony Aiken Jr (@anthony96jr) January 6, 2021

Фото: Axios