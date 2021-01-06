Про це повідомляє The New York Times.

Як повідомлялося раніше, у середу, 6 січня, у Вашингтоні проходить масштабний протестний мітинг прихильників Дональда Трампа. На акцію з’їхалися люди з усієї країни. Акцію на цей день раніше анонсував сам Дональд Трамп.

О 19:00 за Києвом Трамп виступив з промовою, у якій розкритикував республіканців, що відмовляються заперечувати проти результатів виборів на спільному засіданні Конгресу. Він заохотив протестувальників прямувати до будівлі Капітолію, де це засідання відбувається.

Після цього багатотисячний натовп попрямував до Капітолію. Близько 20 години за Києвом сотні прихильників Трампа прорвалися через металеві барикади в задній частині будівлі Капітолію. Згодом поліція повідомила, що протестувальникам вдалося прорватися у будівлю.

“Один протестант  поклав до  рюкзака фотографію Далай-лами в рамці. А чоловік у шкіряній куртці розірвав сувій з китайськими ієрогліфами”, – пише видання.

Зовні люди били скляні вікна Капітолію. Люди забігали та кричали в порожні кімнати з комп’ютерами на столах і порожніми стільцями.

“Ага, поглянь на всі ці модні меблі, які у них є!” – сказав чоловік у зимовій куртці та червоному капелюсі.

Фото: Axios