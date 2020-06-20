Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко не зміг відповісти на запитання щодо кількості нардепів у Верховній Раді України.

Конфуз стався в ефірі “Апостроф TV”.

Так, ведуча запитала у Тищенка, скільки народних депутатів входить до складу ВР. У відповідь нардеп почав плутатися з відповіддю, і відбувся діалог такого змісту:

Ведуча: “Скільки народних депутатів у Парламенті?”

Тищенко: “200… Почекайте, 405 по-моєму?”

Ведуча: “Ну, майже в принципі”.

Тищенко: “Так, так? 405? Не помилився?”

Ведуча: “Ну, ще є там двадцяточка”.

Тищенко: “425 депутатів? Бачите, вже і пам’яті немає”.

У результаті Тищенко так і не зміг назвати правильну кількість нардепів.

“Вони виходять, приходять, виходять, приходять”, – заявив він.

Варто відзначити, що, конституційний склад Верховної Ради – 450 народних депутатів.

Водночас за підсумками парламентських виборів 2019 року в Парламент пройшли 423 нардепи (ця кількість вказана на сайті ВР).