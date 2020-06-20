Конфуз стався в ефірі “Апостроф TV”.
Так, ведуча запитала у Тищенка, скільки народних депутатів входить до складу ВР. У відповідь нардеп почав плутатися з відповіддю, і відбувся діалог такого змісту:
Ведуча: “Скільки народних депутатів у Парламенті?”
Тищенко: “200… Почекайте, 405 по-моєму?”
Ведуча: “Ну, майже в принципі”.
Тищенко: “Так, так? 405? Не помилився?”
Ведуча: “Ну, ще є там двадцяточка”.
Тищенко: “425 депутатів? Бачите, вже і пам’яті немає”.
У результаті Тищенко так і не зміг назвати правильну кількість нардепів.
“Вони виходять, приходять, виходять, приходять”, – заявив він.
Варто відзначити, що, конституційний склад Верховної Ради – 450 народних депутатів.
Водночас за підсумками парламентських виборів 2019 року в Парламент пройшли 423 нардепи (ця кількість вказана на сайті ВР).
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