Вибух та пожежа у багатоповерхівці у селі Білогородка під Києвом сталися, за версією слідства, внаслідок дій чоловіка, який у такий спосіб намагався приховати власний злочин.

Про це в Facebook повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Як сповіщалося, 21 червня у селі Білогородка Київської області стався вибух у п’ятиповерхівці. Після цього почалася масштабна пожежа. Дві особи, зокрема дитину 2008 року народження, було ушпиталено. Також постраждали шестеро людей, але вони від госпіталізації відмовилися. Під час розбирання завалів було виявлено тіло загиблого.

Слідству стало відомо, що людина, чиє тіло було знайдено в завалах, загинула насильницькою смертю. Підозрюваного у жорстокому вбивстві затримано.

“Виявилось, 47-річний чоловік загинув не у вогні, а в результаті холоднокровного вбивства. Вихідцю з Кременчука перерізали горло, завдали три удари ножем у груди, а також вирізали серце і частину легенів. Працівники управління карного розшуку, а також оперативники Бучанського районного управління поліції встановили особу, яка на даний час обґрунтовано підозрюється у скоєнні цього вбивства”, — повідомив Нєбитов.

Затриманий — моряк 1978 року народження, що мешкає неподалік місця скоєння злочину, має родину в Севастополі. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Про підозру чоловікові ще не оголосили.

“Слідчі та оперативники працюють над збором доказової бази для оголошення йому підозри за двома статтями — умисне вбивство і знищення майна загальнонебезпечним способом”, — додав начальник поліції Київщини.

Про обставини вибуху та мотиви ймовірного зловмисника наразі не сповіщається.