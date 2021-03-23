Подарунки — це не лише про офіціоз та складність у прийнятті рішення. Є речі, здатні підіймати настрій, бути прикрасою на фото для stories в Інстаграм і нагадувати, що свято не лише по датах, відмічених у календарі червоним кольором, а щодня!

Важливо піклуватися про себе та близьких, створювати навколо приємну атмосферу. Для цього варто лише відвідати магазин подарунків та обрати оригінальні варіанти.

Плюшки для подружки

Бізнесвумен, мамка, кандидат економічних наук, студентка чи просто красуня — ким би не була ваша подруга, вона зрадіє від деталей, які зроблять її інтер’єр затишним, а домашній відпочинок — комфортним.

Столик-піднос для ванної, бокал з гравіюванням, куди поміщається пляшка червоного напівсолодкого, ароматизовані свічки чи світильник-проектор — ідей, які створять вдома атмосферу американського будинку-мрії, безліч.

Приємності сестрі

Хто в дитинстві був партнером по будівництву шалаша з подушок і ковдри, допомагав підробити мамин підпис у щоденнику, з віком став психологом і коучем по стосунках, візажистом та стилістом в одній персоні? Так, це ваша рідненька сістер.

Підготуйте їй альбом з фотографіями, який стане біблією ваших життєвих спогадів, або ж влаштуйте beauty day для двох із шампанським та дівчачими розмовами в SPA-салоні. Після такої ностальгії вона пустить сестринську сльозу й захоче повернути вам сукню, яку позичила на “три дні” рік назад.

“Мам, а можна мені ще шматочок?”

Усім гуру кулінарного мистецтва радимо придбати тематичні фартухи з цікавими підписами. Наприклад, на нові кулінарні подвиги маму підштовхне напис “Кожна страва — моя коронна”. А тим матусям, які фанати певного напрямку, даруйте майстер-класи від шефів: приготування делікатесів італійської кухні, морепродуктів, тістечок чи тортів.

Колезі, з якою кава-брейк триває годину

Ну а хіба можна обговорити всі новини офісу за 15 хв? А смачнющий бельгійський шоколад, яким вона завжди пригощає, не дозволяє розійтися швидше. А ми вже знаємо як зробити ваші розмови атмосфернішими: підберіть парні чашки з оригінальними написами та купіть безглютенові кекси.

А якщо бажаєте вийти за межі роботи — відправляйтеся вдвох на масаж, манікюр чи урок по приготуванню фондю, де скуштуєте страви швейцарської кухні та вино.

План “Б” або що подарувати собі коханій

Піклуватися про себе потрібно в першу чергу — це називається “правильні пріоритети”. Не потрібно планувати зустрічей на другу половину дня, якщо не встигаєте пообідати; не завалюйте себе роботою, якщо не зможете повноцінно відпочити. А якщо ви докладаєте зусиль, але спланувати день так, як хочеться не виходить — вам треба помічник, який все підкаже та буде поруч у потрібну хвилину. Мрійте, розписуйте день, плануйте майбутню подорож у новому планері з особливим дизайном.

Замовляйте паперового секретаря з малюнком по вашій фотографії й зробіть свій рік особливим та успішним.

Даруйте класні подарунки близьким, але ніколи не забувайте про себе — ви заслуговуєте на любов та повагу. Не чекайте приводу та особливих дат. Зробіть світ добрішим своїм ставленням та подарунками дорогим вам людям.