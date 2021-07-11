Про це повідомила Держприкордонслужбa України у Facebook.
Собак і кінологів готують до параду на базі Кінологічного навчального центру ДПСУ в місті Великі Мости Львівської області. Усього дібрали 33 кінологів зі службовими собаками.
Службові собаки, які братимуть участь у параді, спеціалізуються на пошуку зброї та наркотиків. Вони встигли зарекомендувати себе на службі, розповіли прикордонники.
Фото: ДПСУ
Тренувати тварин будуть до кінця місяця, а далі – у Києві.
“Собаки мають поводити себе спокійно, звикнути до місця проведення заходу, не реагувати на сторонніх людей та інші подразники”, – пояснили у відомстві.
- Минулого тижня в Україні виник скандал навколо тренувань до військового параду, під час яких курсантки маршували в туфлях на підборах.
- 2 липня у Верховній Раді України закликали провести службове розслідування через тренування до військового параду, під час яких курсантки маршують у туфлях на підборах.
- 2 липня у залі засідань Верховної Ради депутатки вручили міністру оборони України Андрію Тарану туфлі на підборах.
- Урядовиці виступили зі спільною заявою, в якій вимагали від міністра оборони Андрія Тарана терміново замінити “парадні підбори” для жінок-військових на зручне взуття і призначити радника з гендерних питань.
- Згодом стало відомо, що міністр оборони України Андрій Таран дав доручення щодо закупівлі “експериментальних моделей взуття” спеціально для параду до Дня Незалежності.