Службові собаки Державної прикордонної служби вперше братимуть участь у військовому параді до Дня Незалежності.

Про це повідомила Держприкордонслужбa України у Facebook.

Собак і кінологів готують до параду на базі Кінологічного навчального центру ДПСУ в місті Великі Мости Львівської області. Усього дібрали 33 кінологів зі службовими собаками.

Службові собаки, які братимуть участь у параді, спеціалізуються на пошуку зброї та наркотиків. Вони встигли зарекомендувати себе на службі, розповіли прикордонники.

Фото: ДПСУ

Тренувати тварин будуть до кінця місяця, а далі – у Києві.

“Собаки мають поводити себе спокійно, звикнути до місця проведення заходу, не реагувати на сторонніх людей та інші подразники”, – пояснили у відомстві.