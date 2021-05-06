Про це повідомив очільник Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко.
До пошуків, окрім прикордонників, долучилися і рятувальники ДСНС, і співробітники водної поліції, і місцеві жителі.
“Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким офіцера, який з честю виконував завдання з охорони державного кордону. Своїми вчинками він заслужив повагу підлеглих та колег по службі”, – зазначив Дейнеко.
За його словами, навіть у цій трагічній ситуації офіцер встиг скоординувати дії всіх, хто перебував з ним у човні, що в подальшому допомогло трьом прикордонникам врятуватися.
- 5 травня близько 16-ї години на озері Тудорове перевернувся моторний човен, яким патрулювали кордон четверо військовослужбовців Держприкордонслужби.