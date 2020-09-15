Станом на вечір вівторка, крім Чернігівської області, співробітники Державної прикордонної служби України спостерігають спроби груп іноземних громадян потрапити на територію Української держави навпроти пункту пропуску "Дольськ" у Волинській області.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

“Окремі групи іноземців почали прибувати до лінії державного кордону”, – йдеться в повідомленні.

Прикордонники продовжують проводити роз’яснювальну роботу з метою доведення іноземцям вимог законодавства України та переліку обмежень, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції SARS-CoV-2.

Державна прикордонна служба України залучила необхідну кількість резервів для забезпечення дотримання порядку на державному кордоні та недопущення порушень державного рубежу.

Також налагоджено взаємодію з підрозділами Національної гвардії та Національної поліції України, які допомагають прикордонникам у разі виникнення нестандартних ситуацій.