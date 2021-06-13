Про це повідомив пресцентр Державної прикордонної служби України у Facebook.
“Під час заходів контролю прикордонники Білгород-Дністровського загону встановили, що іноземка незаконно перебувала у Криму. Правоохоронцям 59-річна росіянка повідомила, що прямує в Одесу, щоб виступити в театрі. Жінка – відома в Росії акторка озвучування та дубляжу, а також співачка”, – зазначили в пості.
У ДПСУ зазначили, що вона відвідувала окупований Росією Крим із порушенням встановленого порядку в’їзду і виїзду. Їй заборонили в’їзд в Україну строком на три роки.
Імені акторки прикордонники не називають.
- 20 травня Міністерство культури та інформаційної політики України внесло трьох російських акторів до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.
- Перед тим у квітні перелік поповнило ім’я російського репера та музиканта Алішера Валєєва (Моргенштерна).