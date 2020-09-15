Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.
За словами прикордонників, ситуація на пункті пропуску залишається контрольованою. Спроб незаконного перетину держрубежу не допущено.
В Держприкордонслужбі нагадали, що 14 вересня після обіду на цей пункт пропуску почали прибувати значні групи іноземців, які хотіли потрапити в Україну попри обмеження, що діють за рішенням Уряду до 28 вересня.
“Іноземні громадяни після надання їм всіх необхідних роз’яснень з боку українських прикордонників продовжують перебувати на території Білорусі між українським та білоруським пунктами пропусків. Водночас ДПСУ була вимушена обмежити пропуск транспортних засобів та громадян в пункті пропуску “Нові Яриловичі” зважаючи, що знаходження значної кількості іноземців, фактично на проїжджій частині, призводить до ускладнення руху автівок та може нести загрозу життю громадян”, – йдеться у повідомленні.
Фото: ДПСУ
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