В Чернігівській області на кордоні з Білоруссю на пункті пропуску "Нові Яриловичі" тимчасово обмежено рух транспорту та громадян.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

За словами прикордонників, ситуація на пункті пропуску залишається контрольованою. Спроб незаконного перетину держрубежу не допущено.

В Держприкордонслужбі нагадали, що 14 вересня після обіду на цей пункт пропуску почали прибувати значні групи іноземців, які хотіли потрапити в Україну попри обмеження, що діють за рішенням Уряду до 28 вересня.

“Іноземні громадяни після надання їм всіх необхідних роз’яснень з боку українських прикордонників продовжують перебувати на території Білорусі між українським та білоруським пунктами пропусків. Водночас ДПСУ була вимушена обмежити пропуск транспортних засобів та громадян в пункті пропуску “Нові Яриловичі” зважаючи, що знаходження значної кількості іноземців, фактично на проїжджій частині, призводить до ускладнення руху автівок та може нести загрозу життю громадян”, – йдеться у повідомленні.

Фото: ДПСУ