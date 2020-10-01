Про це повідомила пресслужба відомства.
Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній директор департаменту оперативної діяльності та начальник окремого відділу для виконання спеціальних завдань Державної прикордонної служби України організували та в лютому 2018 року здійснили незаконне затримання Саакашвілі у Києві. Після цього його примусово перемістили літаком до Республіки Польща в порядку реадмісії.
Водночас, стосовно інших високопосадових осіб органів державної влади та правоохоронних органів, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, розслідування триває.
- Нагадаємо, 10 вересня 2017 року Саакашвілі разом з соратниками проривався з Польщі в Україну через пункт пропуску “Шегіні”. В Держприкордонслужбі склали протоколи на 69 осіб, які незаконно перетнули державний кордон України в пункті пропуску “Шегіні”. Поліція також викликала на допит п’ятьох народних депутатів у справі про незаконний перетин державного кордону ексглавою Одеської ОДА Міхеілом Саакашвілі і його прихильниками.
- У лютому 2018 року його видворили назад до Польщі.