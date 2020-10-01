Офіс Генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт за фактом перевищення влади або службових повноважень стосовно посадовців Державної прикордонної служби України, яких підозрюють у причетності до незаконного затримання голови Національної ради реформ Міхеїла Саакашвілі під час переміщення до Республіки Польща.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній директор департаменту оперативної діяльності та начальник окремого відділу для виконання спеціальних завдань Державної прикордонної служби України організували та в лютому 2018 року здійснили незаконне затримання Саакашвілі у Києві. Після цього його примусово перемістили літаком до Республіки Польща в порядку реадмісії.

Водночас, стосовно інших високопосадових осіб органів державної влади та правоохоронних органів, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, розслідування триває.