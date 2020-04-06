За даними результатів досліджень Food and Drug Administration (FDA), НЗТ становить найменший ризик для здоров’я серед усіх методів доставки нікотину до організму. Затверджені FDA нікотинозамісні продукти розроблені таким чином, що курці можуть вживати невелику кількість нікотину без токсичних хімічних речовин, які містяться в сигаретному димі.

До нікотинозамісних продуктів відносяться пластирі, жувальні гумки, назальні та пероральні спреї, інгалятори, таблетки або льодяники для розсмоктування, системи нагрівання тютюну. Вчені Джеймі Хартман-Бойс та Нікола Ліндсон з медичної організації Cochrane (Великобританія, Нова Зеландія) підтверджують ефективність використання кількох способів НЗТ одночасно. Дослідження, в рамках якого науковці працювали з групою залежних курців показало, що використання нікотинових пластирів разом з іншими способами НЗТ, наприклад, з жувальними гумками або таблетками для розсмоктування, є більш ефективним від 15% до 36%, ніж використання лише одного типу НЗТ.

Вживання курцями альтернативних продуктів, ймовірно, призведе до зниження загального ризику для здоров’я від куріння, але не виключить його зовсім. Тому, якщо ви не курите, не починайте, курите — відмовляйтесь, не відмовляєтесь — змінюйтесь, переходьте на альтернативи — радять вчені.