Про це повідомляє видання The Business of Fashion.
За словами представника Facebook, буде додано функцію пошуку за фотографією товару, який користувачі бачать в Instagram чи Facebook. Працюватиме це так: побачивши в соцмережі фото в сукні з квітковим малюнком, користувач зможе натиснути на неї та знайти схоже вбрання серед того, що продається в магазинах Instagram. Запустять функцію цього року дещо згодом, першою країною буде США.
У майбутньому Instagram планує надати користувачам можливість також завантажувати свої фото для аналогічного пошуку продуктів.
Instagram планує також спростити для деяких компаній пропозицію примірок з доповненою реальністю. Такі примірки дадуть змогу людям побачити, як певне вбрання, взуття або макіяж виглядали б на них. Це буде доступним для компаній, які вже застосовують технологію ModiFace або PerfectCorp. на інших платформах.
Facebook вже тестує ці функції з декількома брендами й планує розширити доступ до них влітку.