Instagram додає нові інструменти для покупок, зокрема, пошук продуктів за допомогою зображення і примірки з доповненою реальністю.

Про це повідомляє видання The Business of Fashion.

За словами представника Facebook, буде додано функцію пошуку за фотографією товару, який користувачі бачать в Instagram чи Facebook. Працюватиме це так: побачивши в соцмережі фото в сукні з квітковим малюнком, користувач зможе натиснути на неї та знайти схоже вбрання серед того, що продається в магазинах Instagram. Запустять функцію цього року дещо згодом, першою країною буде США.

У майбутньому Instagram планує надати користувачам можливість також завантажувати свої фото для аналогічного пошуку продуктів.

Instagram планує також спростити для деяких компаній пропозицію примірок з доповненою реальністю. Такі примірки дадуть змогу людям побачити, як певне вбрання, взуття або макіяж виглядали б на них. Це буде доступним для компаній, які вже застосовують технологію ModiFace або PerfectCorp. на інших платформах.

Facebook вже тестує ці функції з декількома брендами й планує розширити доступ до них влітку.