Відповідний пост герцоги Сассекські оприлюднили в Instagram.

“Після багатьох місяців роздумів та внутрішні дискусії ми вирішили … відійти від королівської родини як “старші” члени і працювати, щоб стати фінансово незалежними, продовжуючи при цьому повністю підтримувати Її Величність Королеву”, — йдеться в зверненні герцогів.

Крім того, принц Гаррі та Меган Маркл зазначили, що планують жити на дві країни — в Північній Америці та Великобританії, а також запустити свою благодійну організацію.

“Ця географічна рівновага дасть змогу нам виховувати нашого сина з вдячністю за королівську традицію, в якій він народився, а також надасть нашій родині можливість зосередитися на наступному етапі, включаючи запуск нашої нової благодійної організації”, — додали вони.