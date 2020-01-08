Відповідний пост герцоги Сассекські оприлюднили в Instagram.
“Після багатьох місяців роздумів та внутрішні дискусії ми вирішили … відійти від королівської родини як “старші” члени і працювати, щоб стати фінансово незалежними, продовжуючи при цьому повністю підтримувати Її Величність Королеву”, — йдеться в зверненні герцогів.
Крім того, принц Гаррі та Меган Маркл зазначили, що планують жити на дві країни — в Північній Америці та Великобританії, а також запустити свою благодійну організацію.
“Ця географічна рівновага дасть змогу нам виховувати нашого сина з вдячністю за королівську традицію, в якій він народився, а також надасть нашій родині можливість зосередитися на наступному етапі, включаючи запуск нашої нової благодійної організації”, — додали вони.
- Раніше герцоги Сассекські — принц Гаррі та його дружина Меган Маркл — офіційно зареєстрували свою торгову марку Sussex Royal.
- Також повідомлялося, що британський принц Гаррі і його дружина Меган Маркл відсвяткували Різдво в Канаді, в розкішному маєтку за 14 мільйонів доларів.