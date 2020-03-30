Президент Дональд Трамп заявив, що США не будуть оплачувати особисту охорону принца Гаррі та його дружини Меган Маркл.

Про це Трамп написав в своєму Twitter.

Трамп написав, що він “великий друг і шанувальник королеви та Великої Британії”.

“Я великий друг та шанувальник королеви і Великобританії. Повідомлялося, що Гаррі та Меган, покинувши Королівство, будуть постійно проживати в Канаді. Тепер вони покинули Канаду і приїхали в США, проте США не платитимуть за їх охорону. Вони повинні платити!” – зазначив Трамп.

Варто відзначити, що Гаррі та Меган переїхали до Каліфорнії – рідний штат Меган.

Вони офіційно перестануть бути членами королівської сім’ї 31 березня і більше не будуть виконувати обов’язки від імені королеви, але ці домовленості будуть переглянуті через рік.