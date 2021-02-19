Британський принц Гаррі і його дружина Меган Маркл підтвердили, що не повернуться до виконання офіційних обов'язків діючих членів королівської сім'ї.

Відповідну заяву оприлюднила пресслужба Букінгемського палацу.

“Герцог і герцогиня Сассекські підтвердили Її Величності королеві, що не повернуться до виконання обов’язків як діючі члени королівської сім’ї. Після бесіди з герцогом королева письмово підтвердила, що, відмовившись від обов’язків членів королівської сім’ї, неможливо продовжувати виконувати обов’язки, пов’язані з громадською службою”, – йдеться в заяві.

У зв’язку з цим герцог і герцогиня Сассекські повинні будуть відмовитися від патронажу благодійних організацій, покровителями яких були як члени королівської сім’ї.

Ці ролі будуть розподілені між іншими членами королівської сім’ї.

Принц Гаррі також позбудеться почесних військових звань (зокрема, генерал-капітана Королівської морської піхоти Великої Британії).

“Незважаючи на те, що всі ми засмучені цим рішенням, герцог і герцогиня залишаються улюбленими членами сім’ї”, – наголошується в заяві палацу.

Як інформує британське агентство ВВС, герцог і герцогиня Сассекські повинні будуть повернути титули:

Гаррі: капітан-генерала морської піхоти; почесного командувача королівських ВПС Хонінгтон; головнокомандувача малими кораблями і підводними човнами; президента благодійного Фонду країн Співдружності; патрона Союзу регбі; патрон Ліги регбі;

капітан-генерала морської піхоти; почесного командувача королівських ВПС Хонінгтон; головнокомандувача малими кораблями і підводними човнами; президента благодійного Фонду країн Співдружності; патрона Союзу регбі; патрон Ліги регбі; Меган: віце-президента благодійного Фонду країн Співдружності; патрона Національного театру в Лондоні; патрона Асоціації університетів країн Співдружності.

Кілька організацій, що перебували під патронажем Гаррі і Меган, вже виступили з подякою за їхню підтримку.

Варто відзначити, що Гаррі залишиться покровителем “Ігор нескорених” (Invictus Games).

Гаррі і Меган вже відреагували на заяву Букінгемського палацу, запропонувавши благодійним організаціям все-таки продовжувати співпрацю.

“Як показують їхні дії за останній рік, герцог і герцогиня Сассекські залишаються відданими своєму обов’язку і служінню Великій Британії та всьому світу. Вони пропонують свою незмінну підтримку організаціям, яким протегували, незалежно від офіційної ролі”, – йдеться в офіційній заяві, поширеній представником герцогів.

Як відомо, в січні 2020 року принц Гаррі і Меган Маркл оголосили, що відмовляються від королівських повноважень. Вони перестали офіційно представляти королівську сім’ю і отримувати державне фінансування. При цьому парі надали можливість переглянути своє рішення через рік.

Гаррі зберіг титул принца за правом народження.

Наразі герцоги Сассекські проживають у Каліфорнії (США). Днями Меган і Гаррі оголосили, що чекають на другу дитину (їхній син Арчі народився в травні 2019 року).

У березні цього року вони планують взяти участь у телевізійному ток-шоу Опри Уїнфрі і розповісти про свій розрив із королівською родиною.

За останній рік Гаррі і Меган також підписали контракти про роботу з Netflix та Spotify.