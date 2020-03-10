Про це повідомляє агентство Reuters.

У понеділок, 9 березня, принц Гаріі і його дружина Меган Маркл відвідали щорічну святкову службу на честь Дня Співдружності. Служба пройшла у Вестмінстерському абатстві. На заході були присутні королева Єлизавета, старший брат Гаррі Вільям та його дружина Кейт, прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон та інші.

Ця подія стала останньою появою подружжя на публіці в якості членів королівської сім’ї, адже вже з 1 квітня вступить в силу угода, згідно з якою Гаррі та Меган перестануть виконувати королівські обов’язки, носити звання Його/Її Королівська Високість та позбудуться інших обов’язків та привілеїв.

Для виходу в світ Меган вибрала закрите плаття довжини міді смарагдового відтінку, накидку і капелюшок в тон до сукні. Завершили образ туфлі нюдового відтінку. Гаррі ж вибрав світло-синій костюм з підкладкою того ж кольору, що і наряд його дружини.