Про це повідомляє видання Harper’s Bazaar.

Як товарний знак було зареєстровано назву благодійного фонду герцогів Sussex Royal The Foundation of Dukess and Duchess of Sussex. Запит на реєстрацію було подано ще влітку, а тепер отримано підтвердження реєстрації.

Під новою торговою маркою будуть випускатися різні товари та послуги: журнали, книги, брошури, буклети, календарі, одяг (зокрема, светри і піжами), взуття, головні убори та багато іншого. Також дія торгової марки буде поширюватися на благодійну та освітню діяльність і соціальні ініціативи (наприклад, принц Гаррі і Меган Маркл зможуть запускати соціальні кампанії від свого імені).

Реєстрація торгової марки також дозволить їм здійснювати юридичні заходи проти тих, хто скористається брендом без офіційного дозволу.

Варто відзначити, що раніше герцоги Сасекські вирішили відокремити свою благодійну діяльність від фонду Кейт Міддлтон і принца Вільяма. Спільний фонд двох сімей називався The Royal Foundation.

Тепер же у кожної із сімей – своя благодійна організація.