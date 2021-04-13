Про це пише видання People.

За словами принца Гаррі, герцог Единбурзький “був людиною служби, честі і великого гумору”.

“Він завжди був самим собою, дуже дотепним. Він завжди був у центрі уваги, а все завдяки своєму шарму. А ще ми ніколи не знали, що він може сказати далі”.

“А буду пам’ятати його як чоловіка найбільш довгоправлячого монарха, військовослужбовця з безліччю нагород, принца і герцога. Але для мене, як і для багатьох з вас, хто втратив кохану людину або дідуся або бабусю, він був моїм дідусем: майстром барбекю, легендою стьобу і зухвалий до кінця. Він був скелею для Її Величності королеви з нечуваною відданістю, поруч із нею протягом 73 років шлюбу”.

А ще принц Гаррі подякував своєму діду за відданість.

“Дідусь, дякую за вашу службу, за вашу відданість бабусі і за те, що ви завжди були собою. Нам вас буде дуже не вистачати, але завжди про вас будуть пам’ятати – нація і весь світ. Ви завжди будете займати особливе місце в серцях Меган, Арчі і мене, а також вашої майбутньої правнучки”.

Гаррі завершив свою заяву девізом Королівської морської піхоти: “Per Mare, Per Terram”, що перекладається як “Морем, суходолом”.

Нагадаємо, 23 лютого стало відомо, що чоловік королеви Великої Британії Єлизавети II принц Філіп підхопив інфекцію.

Філіп був госпіталізований в лікарню короля Едуарда VII в Лондоні 16 лютого. У березні його перевели в лікарню Святого Варфоломія – спеціалізовану високотехнологічну лікарню – для операції, яка пов’язана з “уже наявним серцевим захворюванням”.

Раніше повідомлялося, що у зв’язку з пандемією коронавірусу похорон герцога Единбурзького принца Філіпа відбудеться з деякими змінами. Прощання з членом королівської родини пройде без представників громадськості.