Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Про це Гаррі розказав в новому інтерв’ю з американською телеведучою Опрою Вінфрі.
Гаррі сказав, що сильно сердився на самого себе через смерть матері.
В 1997 році, коли померла принцеса Діана, Гаррі було 12 років. За його словами, в королівській родині не було заведено розмовляти про її смерть.
Гаррі сказав, що йому доводилося самотужки справлятися з панічними атаками та сильними стресами уже в зрілому віці.
“Вік від 23 до 32 років був просто кошмаром в моєму житті”, – сказав він.
Гаррі розказав, що багато пив, аби замаскувати свій біль:
“Я міг, напевно, випити тижневу дозу за один день в п’ятницю чи суботу ввечері… Я розумів, що я п’ю не через те, що мені це подобається, а через те, що я намагаюсь замаскувати свій біль… Я був готовив пити, хотів спробувати наркотики… Просто я хотів спробувати та зробити те, що допомогло б мені забути мій біль”.
За словами принца, рости в королівській родині – те ж саме, що в зоопарку.
- Принц Гаррі нещодавно наважився на ще одну публічну розмову про життя у королівській сім’ї. Однак британські монархи незадоволені його заявами.